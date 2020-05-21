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لا خسائر بشرية.. شاهد رياحًا عاتية تقتلع سقف منزل فوق رؤوس ساكنيه بمهد الذهب

المحافظ اطمأنّ هاتفيًّا على قاطنيه ووجّه الجهات المعنية بتأمين سكن عاجل لهم

أدّت شدة الرياح التي شهدتها مناطق شمال غرب محافظة مهد الذهب، لاقتلاع سقف منزل أحد السكان بمركز الصعبية، دون أن يلحق أذى بساكنيه، لكن ذلك أسفر عنه انقطاع التيار عن المنازل المحيطة وتمت إعادته للعمل اليوم.

فيما أجرى محافظ ‫المهد مبارك المورقي، اتصالاً هاتفياً بالمواطن المتضرر منزله إثر العاصفة، واطمأنّ على سلامته وأسرته، كما وجه الجهات المعنية بسرعة تأمين سكن له ولعائلته.

وقدم المواطن شكره وتقديره للمحافظ على هذا التوجيه، مثمنًا حرصه واهتمامه بالمواطنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا خسائر بشرية.. شاهد رياحًا عاتية تقتلع سقف منزل فوق رؤوس ساكنيه بمهد الذهب
سبق

أدّت شدة الرياح التي شهدتها مناطق شمال غرب محافظة مهد الذهب، لاقتلاع سقف منزل أحد السكان بمركز الصعبية، دون أن يلحق أذى بساكنيه، لكن ذلك أسفر عنه انقطاع التيار عن المنازل المحيطة وتمت إعادته للعمل اليوم.

فيما أجرى محافظ ‫المهد مبارك المورقي، اتصالاً هاتفياً بالمواطن المتضرر منزله إثر العاصفة، واطمأنّ على سلامته وأسرته، كما وجه الجهات المعنية بسرعة تأمين سكن له ولعائلته.

وقدم المواطن شكره وتقديره للمحافظ على هذا التوجيه، مثمنًا حرصه واهتمامه بالمواطنين.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
10:04 PM

لا خسائر بشرية.. شاهد رياحًا عاتية تقتلع سقف منزل فوق رؤوس ساكنيه بمهد الذهب

المحافظ اطمأنّ هاتفيًّا على قاطنيه ووجّه الجهات المعنية بتأمين سكن عاجل لهم

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
23,731

أدّت شدة الرياح التي شهدتها مناطق شمال غرب محافظة مهد الذهب، لاقتلاع سقف منزل أحد السكان بمركز الصعبية، دون أن يلحق أذى بساكنيه، لكن ذلك أسفر عنه انقطاع التيار عن المنازل المحيطة وتمت إعادته للعمل اليوم.

فيما أجرى محافظ ‫المهد مبارك المورقي، اتصالاً هاتفياً بالمواطن المتضرر منزله إثر العاصفة، واطمأنّ على سلامته وأسرته، كما وجه الجهات المعنية بسرعة تأمين سكن له ولعائلته.

وقدم المواطن شكره وتقديره للمحافظ على هذا التوجيه، مثمنًا حرصه واهتمامه بالمواطنين.

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