بالصور.. "سبق" في منزل "الفغم".. ومئات المعزين من الأمراء والمشايخ والمسؤولين والمواطنين

ارتسم الحزن على وجوههم لفَقْد "حارس الملوك"

تصوير : عبدالله النحيط

توافد مئات المعزين على قصر أسرة الراحل اللواء عبدالعزيزالفغم -رحمه الله- بالرياض، واكتظت ساحاته والطرق المحيطة بالناس، وارتسمت على وجوه الجميع علامات الحزن في فَقْد "حارس الملك".

واستقبل والد الفقيد "بداح بن عبدالله الفغم" الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والشيخ عبدالله المطلق، ويوسف الجراح، وسحمي بن شويمي بن فويز المصارير المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، وجمعًا غفيرًا من المعزين من جميع أطياف المجتمع ومسؤولي السفارات في المملكة وزملاء الراحل.

وكان من بين الحضور "تركي السبتي" الذي شهد حادثة القتل في منزلهم بحي الشاطئ بجدة السبت الماضي، وبدا عليه التأثر الشديد، ولم يتمالك نفسه طوال وجوده وهو يجهش بالبكاء وهو جالس على كرسيه المتحرك نتيجة إصابته من جراء الاعتداء.