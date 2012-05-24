"العواد" يستقبل وزير الدولة للشرق الأوسط في المملكة المتحدة

الجانبان بحثا أوجه التعاون المشترك بين البلدين

أبرز رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، في دعم حقوق الإنسان، وما قامت به المملكة في هذا الشأن وشملت أكثر من 90 إصلاحاً.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة المتحدة جيمس كليفر لي؛ حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.