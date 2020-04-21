النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليس أمرًا كارثيًّا.. "الكرملين": المضاربات وراء انهيار عقود الخام الأمريكي

المتحدث: من الخطأ الربط بين انهيار العقود الآجلة والسعر الفعلي للخام

علّق "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، على مسألة انهيار العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو، وقال: إن تهاوي العقود ليس إلا لحظة مضاربة؛ مشددًا على عدم وجود أمر كارثي في سوق النفط العالمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم: إنها لحظة مضاربة تمامًا، ترتبط بتاريخ إغلاق العقود لشهر مايو.

وأضاف وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن وكالة "تاس": الكرملين يراقب التطورات في سوق النفط عن كثب، ولا يرى أمرًا كارثيًّا في تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي".

ودعا المتحدث إلى عدم إعطاء تقييم لسوق النفط بناء على هذا الحدث، وقال: من الخطأ الربط بين انهيار العقود الآجلة للنفط والسعر الفعلي للخام.

وأردف: الخبراء يدركون أن ما حدث ليس سببًا لإعطاء تقييمات سلبية مبالغة في الوقت الراهن؛ لأن عقود النفط الأخرى لا تظهر انخفاضات مثل ما حدث لعقود الخام الأمريكي لمايو.

وأكد "بيسكوف" أن الحكومة الروسية إذا لَزِم الأمر ستستخدم الموارد المتاحة للتخفيف من تداعيات هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الروسي.

ولفت إلى إمكانية قيام دول مجموعة "أوبك+" بإجراء اتصالات لمناقشة سوق النفط إذا اقتضت الضرورة.

وتشهد أسواق النفط اليوم وأمس انهيارًا في العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو؛ حيث يتم تداولها في السالب؛ أي دون مستوى الصفر.

ويحدث هبوط الأسعار إلى ما دون الصفر فقط لعقود الخام الأمريكي لمايو؛ حيث إن صلاحيتها تنتهي اليوم، ومن سيشتريها يتحتم عليه استلام كميات النفط المذكورة في العقد، وفي ظل امتلاء مخزونات الخام فإن المستلم سيتحمل تكاليف تخزين مرتفعة.

وتداول العقود بالسالب؛ يعني أن البائع مستعد أن يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد، وهذا أقل تكلفة للبائع من تكاليف استلام النفط وتخزينه.

دميتري بيسكوف الكرملين النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
ليس أمرًا كارثيًّا.. "الكرملين": المضاربات وراء انهيار عقود الخام الأمريكي
سبق

علّق "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، على مسألة انهيار العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو، وقال: إن تهاوي العقود ليس إلا لحظة مضاربة؛ مشددًا على عدم وجود أمر كارثي في سوق النفط العالمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم: إنها لحظة مضاربة تمامًا، ترتبط بتاريخ إغلاق العقود لشهر مايو.

وأضاف وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن وكالة "تاس": الكرملين يراقب التطورات في سوق النفط عن كثب، ولا يرى أمرًا كارثيًّا في تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي".

ودعا المتحدث إلى عدم إعطاء تقييم لسوق النفط بناء على هذا الحدث، وقال: من الخطأ الربط بين انهيار العقود الآجلة للنفط والسعر الفعلي للخام.

وأردف: الخبراء يدركون أن ما حدث ليس سببًا لإعطاء تقييمات سلبية مبالغة في الوقت الراهن؛ لأن عقود النفط الأخرى لا تظهر انخفاضات مثل ما حدث لعقود الخام الأمريكي لمايو.

وأكد "بيسكوف" أن الحكومة الروسية إذا لَزِم الأمر ستستخدم الموارد المتاحة للتخفيف من تداعيات هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الروسي.

ولفت إلى إمكانية قيام دول مجموعة "أوبك+" بإجراء اتصالات لمناقشة سوق النفط إذا اقتضت الضرورة.

وتشهد أسواق النفط اليوم وأمس انهيارًا في العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو؛ حيث يتم تداولها في السالب؛ أي دون مستوى الصفر.

ويحدث هبوط الأسعار إلى ما دون الصفر فقط لعقود الخام الأمريكي لمايو؛ حيث إن صلاحيتها تنتهي اليوم، ومن سيشتريها يتحتم عليه استلام كميات النفط المذكورة في العقد، وفي ظل امتلاء مخزونات الخام فإن المستلم سيتحمل تكاليف تخزين مرتفعة.

وتداول العقود بالسالب؛ يعني أن البائع مستعد أن يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد، وهذا أقل تكلفة للبائع من تكاليف استلام النفط وتخزينه.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
02:09 PM

ليس أمرًا كارثيًّا.. "الكرملين": المضاربات وراء انهيار عقود الخام الأمريكي

المتحدث: من الخطأ الربط بين انهيار العقود الآجلة والسعر الفعلي للخام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,183

علّق "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، على مسألة انهيار العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو، وقال: إن تهاوي العقود ليس إلا لحظة مضاربة؛ مشددًا على عدم وجود أمر كارثي في سوق النفط العالمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم: إنها لحظة مضاربة تمامًا، ترتبط بتاريخ إغلاق العقود لشهر مايو.

وأضاف وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن وكالة "تاس": الكرملين يراقب التطورات في سوق النفط عن كثب، ولا يرى أمرًا كارثيًّا في تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي".

ودعا المتحدث إلى عدم إعطاء تقييم لسوق النفط بناء على هذا الحدث، وقال: من الخطأ الربط بين انهيار العقود الآجلة للنفط والسعر الفعلي للخام.

وأردف: الخبراء يدركون أن ما حدث ليس سببًا لإعطاء تقييمات سلبية مبالغة في الوقت الراهن؛ لأن عقود النفط الأخرى لا تظهر انخفاضات مثل ما حدث لعقود الخام الأمريكي لمايو.

وأكد "بيسكوف" أن الحكومة الروسية إذا لَزِم الأمر ستستخدم الموارد المتاحة للتخفيف من تداعيات هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الروسي.

ولفت إلى إمكانية قيام دول مجموعة "أوبك+" بإجراء اتصالات لمناقشة سوق النفط إذا اقتضت الضرورة.

وتشهد أسواق النفط اليوم وأمس انهيارًا في العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو؛ حيث يتم تداولها في السالب؛ أي دون مستوى الصفر.

ويحدث هبوط الأسعار إلى ما دون الصفر فقط لعقود الخام الأمريكي لمايو؛ حيث إن صلاحيتها تنتهي اليوم، ومن سيشتريها يتحتم عليه استلام كميات النفط المذكورة في العقد، وفي ظل امتلاء مخزونات الخام فإن المستلم سيتحمل تكاليف تخزين مرتفعة.

وتداول العقود بالسالب؛ يعني أن البائع مستعد أن يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد، وهذا أقل تكلفة للبائع من تكاليف استلام النفط وتخزينه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,411
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,865
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,366
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,471

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز
هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة