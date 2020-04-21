ليس أمرًا كارثيًّا.. "الكرملين": المضاربات وراء انهيار عقود الخام الأمريكي

المتحدث: من الخطأ الربط بين انهيار العقود الآجلة والسعر الفعلي للخام

علّق "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، على مسألة انهيار العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو، وقال: إن تهاوي العقود ليس إلا لحظة مضاربة؛ مشددًا على عدم وجود أمر كارثي في سوق النفط العالمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم: إنها لحظة مضاربة تمامًا، ترتبط بتاريخ إغلاق العقود لشهر مايو.

وأضاف وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن وكالة "تاس": الكرملين يراقب التطورات في سوق النفط عن كثب، ولا يرى أمرًا كارثيًّا في تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي".

ودعا المتحدث إلى عدم إعطاء تقييم لسوق النفط بناء على هذا الحدث، وقال: من الخطأ الربط بين انهيار العقود الآجلة للنفط والسعر الفعلي للخام.

وأردف: الخبراء يدركون أن ما حدث ليس سببًا لإعطاء تقييمات سلبية مبالغة في الوقت الراهن؛ لأن عقود النفط الأخرى لا تظهر انخفاضات مثل ما حدث لعقود الخام الأمريكي لمايو.

وأكد "بيسكوف" أن الحكومة الروسية إذا لَزِم الأمر ستستخدم الموارد المتاحة للتخفيف من تداعيات هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الروسي.

ولفت إلى إمكانية قيام دول مجموعة "أوبك+" بإجراء اتصالات لمناقشة سوق النفط إذا اقتضت الضرورة.

وتشهد أسواق النفط اليوم وأمس انهيارًا في العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو؛ حيث يتم تداولها في السالب؛ أي دون مستوى الصفر.

ويحدث هبوط الأسعار إلى ما دون الصفر فقط لعقود الخام الأمريكي لمايو؛ حيث إن صلاحيتها تنتهي اليوم، ومن سيشتريها يتحتم عليه استلام كميات النفط المذكورة في العقد، وفي ظل امتلاء مخزونات الخام فإن المستلم سيتحمل تكاليف تخزين مرتفعة.

وتداول العقود بالسالب؛ يعني أن البائع مستعد أن يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد، وهذا أقل تكلفة للبائع من تكاليف استلام النفط وتخزينه.