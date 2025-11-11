مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8449.66 نقطة

بتداولات بلغت 11.9 مليار ريال لأكثر من 407 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 44.62 نقطة ليقفل عند مستوى 8449.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 407 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 478 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم صادرات، وأمانة للتأمين، ونسيج، وأنعام القابضة، ووفرة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، وعطاء، وساسكو، ودار الأركان، ونادك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.69%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، والكابلات السعودية، والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والمصافي، ووفرة، وأمانة للتأمين، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 1467.13 نقطة ليقفل عند مستوى 18834.89 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 320 ألف سهم تقاسمتها 1247 صفقة.