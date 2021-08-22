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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8445.66 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.7 مليار ريال لأكثر من 202 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 63.27 نقطة ليقفل عند مستوى 8445.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 113 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المصافي، أميانتيت، كهرباء السعودية، الأحساء، والأبحاث والتسويق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سلامة، بوان، مسك، الاتصالات، ومجموعة صافولا فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.87% و5.49%.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الراجحي، الإنماء، الأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 49.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3813.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 آلاف سهم تقاسمتها 247 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8445.66 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 63.27 نقطة ليقفل عند مستوى 8445.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 113 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المصافي، أميانتيت، كهرباء السعودية، الأحساء، والأبحاث والتسويق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سلامة، بوان، مسك، الاتصالات، ومجموعة صافولا فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.87% و5.49%.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الراجحي، الإنماء، الأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 49.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3813.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 آلاف سهم تقاسمتها 247 صفقة.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
04:16 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8445.66 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.7 مليار ريال لأكثر من 202 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 63.27 نقطة ليقفل عند مستوى 8445.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 113 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المصافي، أميانتيت، كهرباء السعودية، الأحساء، والأبحاث والتسويق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سلامة، بوان، مسك، الاتصالات، ومجموعة صافولا فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.87% و5.49%.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الراجحي، الإنماء، الأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 49.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3813.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 آلاف سهم تقاسمتها 247 صفقة.

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53.8 مليار

31 يوليو
32,270
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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31,029
200 مليون

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26 ديسمبر
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