ابتكارات طلاب جامعة شقراء.. طائرة للري الذكي وتطبيق لتصنيف التمور وآخر لتتبع الإبل

مخترعات في الزراعة والسلامة المرورية والتعليم

تمكن ٥ طلاب من كليات جامعة شقراء، من تحقيق المراكز الأولى بحصولهم على أفضل الابتكارات والأعمال الريادية في المعسكر الأول لريادة الأعمال بالجامعة للطلاب، الذي أقامته كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بجامعة شقراء، وبالتعاون مع وحدة ريادة الأعمال بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة.

وتفصيلاً، تمكن مشروع الري الزراعي الذكي باستخدام طائرة بدون طيار للطلاب فارس عايض العتيبي، عبدالله فهد الرشيد، محمد فهد الرشيد من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من تحقيق المركز الأول في معسكر ريادة الأعمال.

وتتلخص فكرة المشروع في استخدام إنترنت الأشياء (IOT) في عملية الري، وذلك باستخدام طائرة "درونز" تعمل على التقاط إشارات من الحساسات الموجودة على التربة، والتي تعمل على قياس نسبة الرطوبة وتفيد بحاجة النقطة إلى الري، كما تعمل هذه الطائرة على إرسال إشارات للمزارع عن طريق تطبيق جوال مما يساعده على معرفة احتياجات النباتات للماء.

وتهدف هذه الفكرة إلى تقليل نسبة الماء المهدر في الري، وبما يضمن تحديد نسبة احتياج النبات للماء حسب نوعه.

وفاز مشروع "محميتي" للطالبين فهد السنيدي، وسلطان البسيمي من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمركز الثاني في معسكر ريادة الأعمال، وتتمحور فكرة المشروع حول مساعدة مزارعي المحميات في الكشف عن الآفات التي تهدد النباتات في البيوت المحمية، وذلك بالتعريف بالآفة وبيان ضررها، وتحديد أنواع المبيدات الحشرية المناسبة للحشر، بالإضافة إلى تحديد الكمية المطلوبة من المبيدات الحشرية ويتم ذلك من خلال تطبيق جوال مربوط بقاعدة بيانات وباستخدام الحوسبة السحابية.

ويعرض التطبيق تنبيهات على الجوال للمزارع، مما يساعد في القضاء على الآفات قبل انتشارها في البيوت المحمية.

فيما فاز مشروع الأسطح الذكية باستخدام الأشعة الحمراء (Infrared Based Smart Surface) للطالب عبداللطيف الدعيج، من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمركز الثالث، ويهدف المشروع إلى تحويل أي سطح إلى سطح ذكي بحيث يعمل مثل شاشة اللمس، وذلك عن طريق قلم يستخدم الأشعة تحت الحمراء، ومن ثم يمكن تحويل هذه الرسومات أو الكتابات إلى نصوص وصور على الكمبيوتر.

ويتميز المشروع بقلة التكاليف، حيث إنه لا يحتاج إلى سبورة ذكية، وإنما فقط يحتاج إلى القلم المقترح الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء.

ويمكن تطبيق هذا المشروع في التعليم مثل قاعات التدريس، بالإضافة إلى إمكانية تطبيقه في قاعات الاجتماعات مما يسهل عملية الشرح أو العرض.

كما فاز مشروع "تصنيف التمور" (Smart Date Fruits Classification System) للطالب عبدالعزيز الشعلان، من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمركز الرابع، ويهدف المشروع إلى إنشاء تطبيق على الجوال يعمل على التقاط صورة للتمر، ومن ثم يقوم التطبيق بتحليل التمر بناءً على عدة عوامل منها الحجم، واللون، والطبقة الخارجية، ومن ثم يقوم التطبيق بتزويد المستخدم بنوع التمر، وتحديد مدى جودة التمر باستخدام قاعدة بيانات خاصة بالتطبيق تشمل كل أنواع التمور ومواصفاتها.

وفاز مشروع "متعقب الإبل" (Camel Tracker) للطلاب محمد مصطفى، ويزيد المغيرة، وباسل الشايع من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمركز الخامس، ويهدف المشروع إلى تقليل حوادث السير الناتجة من الجمال، وذلك من خلال وضع شرائح على الجمال تعمل هذه الشرائح على إرسال إشارات على تطبيق جوال، بحيث يقوم السائقون بتنزيل هذا التطبيق على جوالاتهم، ويقوم هذا التطبيق بعرض تنبيه للسائق ينبهه إلى وجود إبل على الطريق.