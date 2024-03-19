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أمانة تبوك تخصص ما يزيد على 7 ملايين متر مربع لمشروعات الإسكان بالمنطقة

"الشفق": حريصون على توفير الأراضي المناسبة والكافية بالمدن والمحافظات

أصدر أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، اليوم، قرارًا يقضي بتخصيص ما يزيد على سبعة ملايين متر مربع لمشروعات وزارة الإسكان بالمنطقة.

وأوضح المهندس "الشفق" أن هذا التخصيص ينقسم إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك، ويأتي الجزء الأول منها بمساحة ( ١٠٦٥١٠٧م ) والجزء الثاني بمساحة ( ١٣٩٤٤٣٦م ) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث ( ٧٧١٢٧٨٦م ) والجزء الرابع ( ١٧٦٧٧٠٠م ) والجزء الخامس ( ١٩٣٢٩٨٥م ) ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه سبعة ملايين و471 ألفًا و506 أمتار مربعة.

وأضاف أمين أمانة تبوك، أن الأمانة حريصة جدًا على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك لدعم جميع الخطوات التي تسرع من قيام مشروعات الإسكان مما يساعد فئات المستفيدين من سرعة الحصول على الوحدات الإسكانية, كما أشار إلى أن 30 % من هذه الأراضي التي خصصت لوزارة الإسكان ستعود للأمانة بعد الانتهاء من جميع مراحلها التطويرية، ليتم الاستفادة منها لصالح المنح الخاصة والتعويضات، مثمنًا حرص واهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله في دعم قطاع الإسكان وتوحيد الجهود ووضع آليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يُسهم في بناء المشروعات الإسكانية في كل المدن ويسرع من جهود الدولة حفظها الله في إيجاد الوحدات السكنية المناسبة لأبناء وبنات الوطن.

وأشار المهندس "الشفق" إلى أن ذلك سيعزز جهود وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات الإسكان المقرر بناؤها في النمو الإيجابي للقطاع الإسكاني والعقاري، ما يُسهم في توازن مستويات العرض والطلب على الوحدات السكنية ويحفز القطاعات الاقتصادية ويشجع المستثمرين والمقاولين في قطاع الإسكان.

تبوك أمانة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة تبوك تخصص ما يزيد على 7 ملايين متر مربع لمشروعات الإسكان بالمنطقة
سبق

أصدر أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، اليوم، قرارًا يقضي بتخصيص ما يزيد على سبعة ملايين متر مربع لمشروعات وزارة الإسكان بالمنطقة.

وأوضح المهندس "الشفق" أن هذا التخصيص ينقسم إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك، ويأتي الجزء الأول منها بمساحة ( ١٠٦٥١٠٧م ) والجزء الثاني بمساحة ( ١٣٩٤٤٣٦م ) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث ( ٧٧١٢٧٨٦م ) والجزء الرابع ( ١٧٦٧٧٠٠م ) والجزء الخامس ( ١٩٣٢٩٨٥م ) ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه سبعة ملايين و471 ألفًا و506 أمتار مربعة.

وأضاف أمين أمانة تبوك، أن الأمانة حريصة جدًا على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك لدعم جميع الخطوات التي تسرع من قيام مشروعات الإسكان مما يساعد فئات المستفيدين من سرعة الحصول على الوحدات الإسكانية, كما أشار إلى أن 30 % من هذه الأراضي التي خصصت لوزارة الإسكان ستعود للأمانة بعد الانتهاء من جميع مراحلها التطويرية، ليتم الاستفادة منها لصالح المنح الخاصة والتعويضات، مثمنًا حرص واهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله في دعم قطاع الإسكان وتوحيد الجهود ووضع آليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يُسهم في بناء المشروعات الإسكانية في كل المدن ويسرع من جهود الدولة حفظها الله في إيجاد الوحدات السكنية المناسبة لأبناء وبنات الوطن.

وأشار المهندس "الشفق" إلى أن ذلك سيعزز جهود وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات الإسكان المقرر بناؤها في النمو الإيجابي للقطاع الإسكاني والعقاري، ما يُسهم في توازن مستويات العرض والطلب على الوحدات السكنية ويحفز القطاعات الاقتصادية ويشجع المستثمرين والمقاولين في قطاع الإسكان.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:27 PM

أمانة تبوك تخصص ما يزيد على 7 ملايين متر مربع لمشروعات الإسكان بالمنطقة

"الشفق": حريصون على توفير الأراضي المناسبة والكافية بالمدن والمحافظات

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بدر الجبل - تبوك
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أصدر أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، اليوم، قرارًا يقضي بتخصيص ما يزيد على سبعة ملايين متر مربع لمشروعات وزارة الإسكان بالمنطقة.

وأوضح المهندس "الشفق" أن هذا التخصيص ينقسم إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك، ويأتي الجزء الأول منها بمساحة ( ١٠٦٥١٠٧م ) والجزء الثاني بمساحة ( ١٣٩٤٤٣٦م ) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث ( ٧٧١٢٧٨٦م ) والجزء الرابع ( ١٧٦٧٧٠٠م ) والجزء الخامس ( ١٩٣٢٩٨٥م ) ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه سبعة ملايين و471 ألفًا و506 أمتار مربعة.

وأضاف أمين أمانة تبوك، أن الأمانة حريصة جدًا على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك لدعم جميع الخطوات التي تسرع من قيام مشروعات الإسكان مما يساعد فئات المستفيدين من سرعة الحصول على الوحدات الإسكانية, كما أشار إلى أن 30 % من هذه الأراضي التي خصصت لوزارة الإسكان ستعود للأمانة بعد الانتهاء من جميع مراحلها التطويرية، ليتم الاستفادة منها لصالح المنح الخاصة والتعويضات، مثمنًا حرص واهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله في دعم قطاع الإسكان وتوحيد الجهود ووضع آليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يُسهم في بناء المشروعات الإسكانية في كل المدن ويسرع من جهود الدولة حفظها الله في إيجاد الوحدات السكنية المناسبة لأبناء وبنات الوطن.

وأشار المهندس "الشفق" إلى أن ذلك سيعزز جهود وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات الإسكان المقرر بناؤها في النمو الإيجابي للقطاع الإسكاني والعقاري، ما يُسهم في توازن مستويات العرض والطلب على الوحدات السكنية ويحفز القطاعات الاقتصادية ويشجع المستثمرين والمقاولين في قطاع الإسكان.

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