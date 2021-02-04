تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.

وتفصيلًا، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

أعلن الديوان الملكي اليوم الخميس، وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-04 أعلن الديوان الملكي اليوم الخميس، وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود. وتفصيلًا، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442 08:51 AM

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود البيان: سيصلى عليه اليوم الخميس في مدينة الرياض





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أعلن الديوان الملكي اليوم الخميس، وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وتفصيلًا، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.