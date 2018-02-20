وزارة المالية تدعو إلى تسجيل العقود والتعميدات عبر "اعتماد"

ضمن مساعيها في دعم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي

أكدت وزارة المالية أن منصة (اعتماد) الرقمية، التي أطلقتها الشهر الماضي تأتي ضمن مساعي الوزارة في دعم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030، وفي تعزيز مستوى الشفافية والكفاءة.

وبينت الوزارة أن منصة (اعتماد) الرقمية ساعدت في تسريع عملية الإنجاز عبر تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية المالية بما في ذلك سداد مستحقات القطاع الخاص؛ تقليصاً للوقت وتوفيراً للجهد وصولاً إلى الاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، حيث تتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية، والالتزام، والشراكة والإنجاز.

ودعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية إلى إرسال عقودها - التي تستوجب إجازة من وزارة المالية - من خلال منصة (اعتماد) الرقمية، بالإضافة إلى تسجيل جميع العقود و التعميدات التي لا تستوجب إجازة من وزارة المالية من خلال هذه المنصة بغض النظر عن قيمة، أو مدة العقد، أو التعميد، موضحة أن كل عقد أو تعميد يتم ارتباطه مع بنود الميزانية المعتمدة، ويتم التحقق من توفر الأرصدة له، يصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية (أمر الشراء)، ويتطلب ذلك حصول المقاول أو المورد على رقم أمر الشراء الإلكتروني الصادر من منصة (اعتماد) من قبل الجهة الحكومية، كما أنه بإمكان المقاول الحصول على هذا الرقم من خلال الدخول على منصة (اعتماد)، حيث يمكن المقاولين والموردين لاحقاً من تقديم مطالباتهم المالية إلكترونياً من خلال المنصة.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن منصة (اعتماد) الرقمية ستمكن المقاولين والموردين بعد استلام أمر الشراء من الجهة الحكومية التحقق من صحته من خلال ادخال الرقم المرجعي في صفحة "التحقق من الوثائق" عبر المنصة، وهذا من شأنه تسهيل الإجراءات الحكومية على كل الأطراف ذات العلاقة، سواءً وزارة المالية أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع، أو حتى المقاولين والموردين.

الجدير بالذكر أنه يمكن للمستفيدين الاتصال على الرقم الموحد 920002299 لمنصة (اعتماد) في حال وجود أي استفسارات أو أسئلة بخصوص المنصة الإلكترونية أو عبر البريد الإلكترونيecare@etimad.sa.