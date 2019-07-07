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انطلاق برامج التطوير المهني الصيفي بـ"تعليم صبيا"

ضمن أنشطة الإدارة.. وتضم حزمة من البرامج التدريبية

ضمن صيف إدارة تعليم صبيا، بدأت صباح اليوم في مراكز التطوير المهني التعليمي التابعة للإدارة؛ البرامجُ التدريبية الصيفية التي تسعى وزارة التعليم من خلالها لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، إضافة لتحقيق الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية.

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، أن هذا البرنامج الوزاري الذي يقدم عديد الخيارات والدورات التطويرية النوعية؛ يهدف لزيادة كفاءة النظام التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للمعلم والمعلمة وتحسين كفاءته وتجويد المخرج التعليمي، إضافة لإعطاء فرصة جيدة لتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية بما ينعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية التي تنفذها إدارة تعليم صبيا بلغت أكثر من برنامج تدريبي للبنين والبنات، يستفيد منها 173 معلمًا ومعلمة.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير معافا، أن وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي حرصت على إتاحة هذه الفرصة لتطوير شاغلي الوظائف التعليمية أثناء الإجازة الصيفية، وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية؛ مواكبة منها لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 الداعمة لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم.

من جانبه أشار رئيس قسم التطوير المهني التعليمي محمد بن جبران الفيفي، إلى أن هذه البرامج التطويرية تغطي عدة مجالات في القيادة والإرشاد الطلابي والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني، وتقنيات التعليم، وكل ما يخص المواد الدراسية وكذلك تعليم الراشدين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق برامج التطوير المهني الصيفي بـ"تعليم صبيا"
سبق

ضمن صيف إدارة تعليم صبيا، بدأت صباح اليوم في مراكز التطوير المهني التعليمي التابعة للإدارة؛ البرامجُ التدريبية الصيفية التي تسعى وزارة التعليم من خلالها لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، إضافة لتحقيق الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية.

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، أن هذا البرنامج الوزاري الذي يقدم عديد الخيارات والدورات التطويرية النوعية؛ يهدف لزيادة كفاءة النظام التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للمعلم والمعلمة وتحسين كفاءته وتجويد المخرج التعليمي، إضافة لإعطاء فرصة جيدة لتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية بما ينعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية التي تنفذها إدارة تعليم صبيا بلغت أكثر من برنامج تدريبي للبنين والبنات، يستفيد منها 173 معلمًا ومعلمة.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير معافا، أن وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي حرصت على إتاحة هذه الفرصة لتطوير شاغلي الوظائف التعليمية أثناء الإجازة الصيفية، وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية؛ مواكبة منها لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 الداعمة لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم.

من جانبه أشار رئيس قسم التطوير المهني التعليمي محمد بن جبران الفيفي، إلى أن هذه البرامج التطويرية تغطي عدة مجالات في القيادة والإرشاد الطلابي والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني، وتقنيات التعليم، وكل ما يخص المواد الدراسية وكذلك تعليم الراشدين.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
10:21 PM

انطلاق برامج التطوير المهني الصيفي بـ"تعليم صبيا"

ضمن أنشطة الإدارة.. وتضم حزمة من البرامج التدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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ضمن صيف إدارة تعليم صبيا، بدأت صباح اليوم في مراكز التطوير المهني التعليمي التابعة للإدارة؛ البرامجُ التدريبية الصيفية التي تسعى وزارة التعليم من خلالها لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، إضافة لتحقيق الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية.

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، أن هذا البرنامج الوزاري الذي يقدم عديد الخيارات والدورات التطويرية النوعية؛ يهدف لزيادة كفاءة النظام التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للمعلم والمعلمة وتحسين كفاءته وتجويد المخرج التعليمي، إضافة لإعطاء فرصة جيدة لتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية بما ينعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية التي تنفذها إدارة تعليم صبيا بلغت أكثر من برنامج تدريبي للبنين والبنات، يستفيد منها 173 معلمًا ومعلمة.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير معافا، أن وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي حرصت على إتاحة هذه الفرصة لتطوير شاغلي الوظائف التعليمية أثناء الإجازة الصيفية، وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية؛ مواكبة منها لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 الداعمة لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم.

من جانبه أشار رئيس قسم التطوير المهني التعليمي محمد بن جبران الفيفي، إلى أن هذه البرامج التطويرية تغطي عدة مجالات في القيادة والإرشاد الطلابي والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني، وتقنيات التعليم، وكل ما يخص المواد الدراسية وكذلك تعليم الراشدين.

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