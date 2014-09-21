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"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية

بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية في المملكة

تواصل الهيئة العامة للإحصاء في إطار دورها الوطني لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية، تنفيذ عديد من المسوح الإحصائية الهاتفية التي يشارك فيها المواطن والمقيم والمؤسسات عبر مركز التواصل الاحصائي، ومنها مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنيَّة في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات حول المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعليِّة أسبوعيًّا حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وغيرها من المؤشرات الإحصائية التي تساعد على معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية حاليًّا في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها طوّرت أدواتها في تنفيذ المسوح الإحصائية أثناء جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة لتمثيل المجتمع السعودي وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، ويتواصل ممثلو الهيئة العامة للإحصاء من خلال الرقم (920020081) المخصص لتنفيذ المسوح لإحصائية للاستفسار، وذلك لغرض جمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي.

ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع المواطنين والمقيمين -أفراداً ومؤسسات- إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، إذ تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيساً لتوفير الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية، وتُعدّ المشاركة في هذه المسوح من قِبل أفراد العيّنة المختارة الذين يتم اختيارهم وفق أسس إحصائية مهمة وطنية تسهم في وضع الأساس للتعريف بالدولة بشكل أكبر كما وتمثّل إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الإثباتات؛ مشددة على أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة.

يُذكر أنَّ جميع المعلومات والبيانات التي يقدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة و استخدامها لأغراض إحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور هو إحدى أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وترحب بجميع الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية
سبق

تواصل الهيئة العامة للإحصاء في إطار دورها الوطني لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية، تنفيذ عديد من المسوح الإحصائية الهاتفية التي يشارك فيها المواطن والمقيم والمؤسسات عبر مركز التواصل الاحصائي، ومنها مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنيَّة في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات حول المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعليِّة أسبوعيًّا حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وغيرها من المؤشرات الإحصائية التي تساعد على معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية حاليًّا في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها طوّرت أدواتها في تنفيذ المسوح الإحصائية أثناء جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة لتمثيل المجتمع السعودي وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، ويتواصل ممثلو الهيئة العامة للإحصاء من خلال الرقم (920020081) المخصص لتنفيذ المسوح لإحصائية للاستفسار، وذلك لغرض جمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي.

ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع المواطنين والمقيمين -أفراداً ومؤسسات- إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، إذ تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيساً لتوفير الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية، وتُعدّ المشاركة في هذه المسوح من قِبل أفراد العيّنة المختارة الذين يتم اختيارهم وفق أسس إحصائية مهمة وطنية تسهم في وضع الأساس للتعريف بالدولة بشكل أكبر كما وتمثّل إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الإثباتات؛ مشددة على أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة.

يُذكر أنَّ جميع المعلومات والبيانات التي يقدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة و استخدامها لأغراض إحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور هو إحدى أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وترحب بجميع الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa).

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
10:55 AM

"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية

بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل الهيئة العامة للإحصاء في إطار دورها الوطني لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية، تنفيذ عديد من المسوح الإحصائية الهاتفية التي يشارك فيها المواطن والمقيم والمؤسسات عبر مركز التواصل الاحصائي، ومنها مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنيَّة في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات حول المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعليِّة أسبوعيًّا حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وغيرها من المؤشرات الإحصائية التي تساعد على معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية حاليًّا في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها طوّرت أدواتها في تنفيذ المسوح الإحصائية أثناء جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة لتمثيل المجتمع السعودي وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، ويتواصل ممثلو الهيئة العامة للإحصاء من خلال الرقم (920020081) المخصص لتنفيذ المسوح لإحصائية للاستفسار، وذلك لغرض جمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي.

ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع المواطنين والمقيمين -أفراداً ومؤسسات- إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، إذ تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيساً لتوفير الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية، وتُعدّ المشاركة في هذه المسوح من قِبل أفراد العيّنة المختارة الذين يتم اختيارهم وفق أسس إحصائية مهمة وطنية تسهم في وضع الأساس للتعريف بالدولة بشكل أكبر كما وتمثّل إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الإثباتات؛ مشددة على أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة.

يُذكر أنَّ جميع المعلومات والبيانات التي يقدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة و استخدامها لأغراض إحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور هو إحدى أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وترحب بجميع الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa).

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