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"التجارة" تُحرّر 194 مخالفة فورية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

نفذت أكثر من 16 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيقها

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 16.800 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة 1 - 5 يناير 2022.

وأسفرت الزيارات الميدانية على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية ومنافذ البيع عن تحرير 194 مخالفة فورية، تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.

وأكدت الوزارة متابعتها التزام العاملين والزائرين للمولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة بارتداء الكمامة في الأماكن "المغلقة والمفتوحة"، وتطبيق إجراءات التباعد، إضافة إلى عدم السماح بإدخال غير مكتملي التحصين وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أنه يجب على المراكز التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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"التجارة" تُحرّر 194 مخالفة فورية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
سبق

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 16.800 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة 1 - 5 يناير 2022.

وأسفرت الزيارات الميدانية على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية ومنافذ البيع عن تحرير 194 مخالفة فورية، تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.

وأكدت الوزارة متابعتها التزام العاملين والزائرين للمولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة بارتداء الكمامة في الأماكن "المغلقة والمفتوحة"، وتطبيق إجراءات التباعد، إضافة إلى عدم السماح بإدخال غير مكتملي التحصين وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أنه يجب على المراكز التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
03:59 PM

"التجارة" تُحرّر 194 مخالفة فورية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

نفذت أكثر من 16 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيقها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 16.800 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة 1 - 5 يناير 2022.

وأسفرت الزيارات الميدانية على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية ومنافذ البيع عن تحرير 194 مخالفة فورية، تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.

وأكدت الوزارة متابعتها التزام العاملين والزائرين للمولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة بارتداء الكمامة في الأماكن "المغلقة والمفتوحة"، وتطبيق إجراءات التباعد، إضافة إلى عدم السماح بإدخال غير مكتملي التحصين وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أنه يجب على المراكز التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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