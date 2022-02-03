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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

الكويت .. السجن والغرامة لشيخة من الأسرة الحاكمة لتزويرها شهادتها الجامعية

قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن شيخة من الأسرة الحاكمة لمدة 3 أعوام، بعد ثبوت تزويرها شهادتها الجامعية، والاستفادة منها لزيادة راتبها في وظيفتها بإحدى الوزارات السيادية؛ طبقاً لصحيفة "القبس".

المحكمة قررت تغريم المتهمة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.

كما قررت المحكمة "معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب".

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الكويت .. السجن والغرامة لشيخة من الأسرة الحاكمة لتزويرها شهادتها الجامعية
سبق

قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن شيخة من الأسرة الحاكمة لمدة 3 أعوام، بعد ثبوت تزويرها شهادتها الجامعية، والاستفادة منها لزيادة راتبها في وظيفتها بإحدى الوزارات السيادية؛ طبقاً لصحيفة "القبس".

المحكمة قررت تغريم المتهمة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.

كما قررت المحكمة "معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب".

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
06:11 PM

الكويت .. السجن والغرامة لشيخة من الأسرة الحاكمة لتزويرها شهادتها الجامعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
12,289

قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن شيخة من الأسرة الحاكمة لمدة 3 أعوام، بعد ثبوت تزويرها شهادتها الجامعية، والاستفادة منها لزيادة راتبها في وظيفتها بإحدى الوزارات السيادية؛ طبقاً لصحيفة "القبس".

المحكمة قررت تغريم المتهمة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.

كما قررت المحكمة "معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب".

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