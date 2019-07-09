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شرطة الرياض تطيح بمواطن ارتكب 26 حادثة جنائية بينها 19 عملية نصب

سلب مركبة تحت تهديد السلاح وهشم زجاج سيارات متوقفة وسرق ما بداخلها

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض القبض على مواطن لارتكابه 26 حادثة جنائية من بينها 19 عملية نصب واحتيال.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب حادثةِ سلب مركبةٍ بالقوة تحت تهديد السلاح، وتهشيم زجاج عددٍ من المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات إضافةً لامتهانه القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال نشر إعلانات وهمية للتأمين على المركبات عبر المواقع التسويقية الإلكترونية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه من قبل الجهة المختصة أقرّ بارتكابه لعدد 26 حادثة جنائية من بينها 19 عملية نصبٍ واحتيال، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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شرطة الرياض تطيح بمواطن ارتكب 26 حادثة جنائية بينها 19 عملية نصب
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض القبض على مواطن لارتكابه 26 حادثة جنائية من بينها 19 عملية نصب واحتيال.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب حادثةِ سلب مركبةٍ بالقوة تحت تهديد السلاح، وتهشيم زجاج عددٍ من المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات إضافةً لامتهانه القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال نشر إعلانات وهمية للتأمين على المركبات عبر المواقع التسويقية الإلكترونية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه من قبل الجهة المختصة أقرّ بارتكابه لعدد 26 حادثة جنائية من بينها 19 عملية نصبٍ واحتيال، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
02:23 PM

شرطة الرياض تطيح بمواطن ارتكب 26 حادثة جنائية بينها 19 عملية نصب

سلب مركبة تحت تهديد السلاح وهشم زجاج سيارات متوقفة وسرق ما بداخلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض القبض على مواطن لارتكابه 26 حادثة جنائية من بينها 19 عملية نصب واحتيال.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب حادثةِ سلب مركبةٍ بالقوة تحت تهديد السلاح، وتهشيم زجاج عددٍ من المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات إضافةً لامتهانه القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال نشر إعلانات وهمية للتأمين على المركبات عبر المواقع التسويقية الإلكترونية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه من قبل الجهة المختصة أقرّ بارتكابه لعدد 26 حادثة جنائية من بينها 19 عملية نصبٍ واحتيال، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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