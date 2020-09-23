انخفاض سعر خام القياس العالمي "برنت".. 41.68 دولار أمريكي للبرميل

انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.04%؛ ما يعادل 10 سنتات أمريكية؛ ليصل إلى 41.68 دولار أمريكي.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.23 %؛ ليثبت عند 39.71 دولار أمريكي.
انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.04%؛ ما يعادل 10 سنتات أمريكية؛ ليصل إلى 41.68 دولار أمريكي.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.23 %؛ ليثبت عند 39.71 دولار أمريكي.النفط أسعار النفط
انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.04%؛ ما يعادل 10 سنتات أمريكية؛ ليصل إلى 41.68 دولار أمريكي.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.23 %؛ ليثبت عند 39.71 دولار أمريكي.
انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.04%؛ ما يعادل 10 سنتات أمريكية؛ ليصل إلى 41.68 دولار أمريكي.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.23 %؛ ليثبت عند 39.71 دولار أمريكي.