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انخفاض سعر خام القياس العالمي "برنت".. 41.68 دولار أمريكي للبرميل

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ثبت عند 39.71 دولار

انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.04%؛ ما يعادل 10 سنتات أمريكية؛ ليصل إلى 41.68 دولار أمريكي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.23 %؛ ليثبت عند 39.71 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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انخفاض سعر خام القياس العالمي "برنت".. 41.68 دولار أمريكي للبرميل
سبق

انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.04%؛ ما يعادل 10 سنتات أمريكية؛ ليصل إلى 41.68 دولار أمريكي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.23 %؛ ليثبت عند 39.71 دولار أمريكي.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:15 PM

انخفاض سعر خام القياس العالمي "برنت".. 41.68 دولار أمريكي للبرميل

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ثبت عند 39.71 دولار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.04%؛ ما يعادل 10 سنتات أمريكية؛ ليصل إلى 41.68 دولار أمريكي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.23 %؛ ليثبت عند 39.71 دولار أمريكي.

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