انخفاض سعر خام القياس العالمي "برنت".. 41.68 دولار أمريكي للبرميل

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ثبت عند 39.71 دولار

انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.04%؛ ما يعادل 10 سنتات أمريكية؛ ليصل إلى 41.68 دولار أمريكي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.23 %؛ ليثبت عند 39.71 دولار أمريكي.