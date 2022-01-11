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"المالكي": الفيديو الخاطئ مُرر من أحد المصادر.. ولا يعني أن الحوثي لا يستخدم الموانئ والمدنيين

قال: نتعامل مع مصادر.. والتصحيح من الالتزام الأدبي والأخلاقي

علّق متحدث قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، على الفيديو الذي نشره قبل أيام، موضحاً أنه "مُرر من مصدر بطريقة خاطئة، وهذا لا يعني أن الحوثي لا يستخدم الموانئ ولا المدنيين"، مشيراً إلى أن "الانتهاكات الحوثية واضحة".

وقال "المالكي": "قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد نهجها الدائم والثابت فيما يخص المسار العملياتي أو المسار الإعلامي، ونحن لا نجد حرجاً في قيادة القوات المشتركة إذا كان هناك أي أمر يحتاج تصحيحاً، ونحن من الالتزام الأدبي والأخلاقي أن يكون هناك تصحيح".

وأضاف: "الفيديو الذي ذكرت مُرر بطريقة مغلوطة من أحد المصادر، نحن نتعامل بمنطقة العمليات، ولدينا الكثير من المصادر، وهذا ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر".

واختتم قائلاً: "كون هذا الفيلم مغلوطاً من أحد المصادر لا يعني أن المليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام وعسكرت الموانئ، ولا يمكن القول إن الحوثي لا يستخدم المدنيين لغرض الحماية، الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالكي": الفيديو الخاطئ مُرر من أحد المصادر.. ولا يعني أن الحوثي لا يستخدم الموانئ والمدنيين
سبق

علّق متحدث قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، على الفيديو الذي نشره قبل أيام، موضحاً أنه "مُرر من مصدر بطريقة خاطئة، وهذا لا يعني أن الحوثي لا يستخدم الموانئ ولا المدنيين"، مشيراً إلى أن "الانتهاكات الحوثية واضحة".

وقال "المالكي": "قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد نهجها الدائم والثابت فيما يخص المسار العملياتي أو المسار الإعلامي، ونحن لا نجد حرجاً في قيادة القوات المشتركة إذا كان هناك أي أمر يحتاج تصحيحاً، ونحن من الالتزام الأدبي والأخلاقي أن يكون هناك تصحيح".

وأضاف: "الفيديو الذي ذكرت مُرر بطريقة مغلوطة من أحد المصادر، نحن نتعامل بمنطقة العمليات، ولدينا الكثير من المصادر، وهذا ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر".

واختتم قائلاً: "كون هذا الفيلم مغلوطاً من أحد المصادر لا يعني أن المليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام وعسكرت الموانئ، ولا يمكن القول إن الحوثي لا يستخدم المدنيين لغرض الحماية، الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع".

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
07:17 PM

"المالكي": الفيديو الخاطئ مُرر من أحد المصادر.. ولا يعني أن الحوثي لا يستخدم الموانئ والمدنيين

قال: نتعامل مع مصادر.. والتصحيح من الالتزام الأدبي والأخلاقي

A A A
بدر العتيبي - الرياض
3
15,213

علّق متحدث قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، على الفيديو الذي نشره قبل أيام، موضحاً أنه "مُرر من مصدر بطريقة خاطئة، وهذا لا يعني أن الحوثي لا يستخدم الموانئ ولا المدنيين"، مشيراً إلى أن "الانتهاكات الحوثية واضحة".

وقال "المالكي": "قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد نهجها الدائم والثابت فيما يخص المسار العملياتي أو المسار الإعلامي، ونحن لا نجد حرجاً في قيادة القوات المشتركة إذا كان هناك أي أمر يحتاج تصحيحاً، ونحن من الالتزام الأدبي والأخلاقي أن يكون هناك تصحيح".

وأضاف: "الفيديو الذي ذكرت مُرر بطريقة مغلوطة من أحد المصادر، نحن نتعامل بمنطقة العمليات، ولدينا الكثير من المصادر، وهذا ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر".

واختتم قائلاً: "كون هذا الفيلم مغلوطاً من أحد المصادر لا يعني أن المليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام وعسكرت الموانئ، ولا يمكن القول إن الحوثي لا يستخدم المدنيين لغرض الحماية، الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع".

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