مقاتلات التحالف تنقض على تجمعات وتعزيزات حوثية في صعدة

سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأحد)، غارات جوية على ميليشيا الحوثي الانقلابية، شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن المقاتلات استهدفت بعدة غارات جوية، تعزيزات وتجمعات للميليشيا الحوثية، قرب مركز مديرية كتاف.





وأضاف أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها.

وكان قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية قتل مع عدد من مرافقيه، أمس، في غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي، جنوبي المديرية ذاتها.