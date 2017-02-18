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المنتخب السعودي للمبارزة يدشن غدًا مشاركته في كأس العالم بسويسرا

يستهل المنتخب السعودي للمبارزة مشواره في كأس العالم تحت 20 عامًا لسلاح الأبيه، التي ستنطلق غدًا في مدينة فينترتور السويسرية، بمشاركة 162 لاعبًا من 18 دولة، بعد أن وصلت البعثة أمس إلى مدينة فينترتور برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد بوعلي.

ويخوض الأخضر السعودي غدًا منافسات "الفردي" لسلاح الأبيه الذي يمثله: حسين الطويل وعمر العكاس وأحمد الفيحاني وعبدالكريم الحليفي، بقيادة المدير الفني محمد فؤاد، فيما يخوض بعد غدٍ منافسات "الفرق".

وأنهى المنتخب السعودي اليوم فحص أدوات المبارزة في الصالة الرياضية التي ستستضيف المنافسات، استعدادًا لانطلاق البطولة. الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثاني في التصنيف الآسيوي للعبة، والمركز الـ14 على مستوى العالم في سلاح الأبيه.

المنتخب السعودي للمبارزة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي للمبارزة يدشن غدًا مشاركته في كأس العالم بسويسرا
سبق

يستهل المنتخب السعودي للمبارزة مشواره في كأس العالم تحت 20 عامًا لسلاح الأبيه، التي ستنطلق غدًا في مدينة فينترتور السويسرية، بمشاركة 162 لاعبًا من 18 دولة، بعد أن وصلت البعثة أمس إلى مدينة فينترتور برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد بوعلي.

ويخوض الأخضر السعودي غدًا منافسات "الفردي" لسلاح الأبيه الذي يمثله: حسين الطويل وعمر العكاس وأحمد الفيحاني وعبدالكريم الحليفي، بقيادة المدير الفني محمد فؤاد، فيما يخوض بعد غدٍ منافسات "الفرق".

وأنهى المنتخب السعودي اليوم فحص أدوات المبارزة في الصالة الرياضية التي ستستضيف المنافسات، استعدادًا لانطلاق البطولة. الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثاني في التصنيف الآسيوي للعبة، والمركز الـ14 على مستوى العالم في سلاح الأبيه.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
04:54 PM

المنتخب السعودي للمبارزة يدشن غدًا مشاركته في كأس العالم بسويسرا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستهل المنتخب السعودي للمبارزة مشواره في كأس العالم تحت 20 عامًا لسلاح الأبيه، التي ستنطلق غدًا في مدينة فينترتور السويسرية، بمشاركة 162 لاعبًا من 18 دولة، بعد أن وصلت البعثة أمس إلى مدينة فينترتور برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد بوعلي.

ويخوض الأخضر السعودي غدًا منافسات "الفردي" لسلاح الأبيه الذي يمثله: حسين الطويل وعمر العكاس وأحمد الفيحاني وعبدالكريم الحليفي، بقيادة المدير الفني محمد فؤاد، فيما يخوض بعد غدٍ منافسات "الفرق".

وأنهى المنتخب السعودي اليوم فحص أدوات المبارزة في الصالة الرياضية التي ستستضيف المنافسات، استعدادًا لانطلاق البطولة. الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثاني في التصنيف الآسيوي للعبة، والمركز الـ14 على مستوى العالم في سلاح الأبيه.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,130
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,542
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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14,196
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