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ضمك يخطف فوزاً ثميناً خلال "ديربي الجنوب" أمام أبها

في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

خطف ضمك فوزاً قاتلاً من أمام نظيره أبها، في "ديربي الجنوب" 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان أبها البادئ في التسجيل عن طريق المدافع كريم عواضي، عند الدقيقة التاسعة إثر استثماره للركنية، حيث حولها برأسه داخل شباك حارس ضمك خالد شراحيلي كهدف أول في اللقاء.

وعند الدقيقة 37 عدل "فيتور" النتيجة لضمك من كرة ثابتة أرسلها داخل شباك حارس أبها عبدالعالي محمدي.

وفي الشوط الثاني ضرب البديل الناجح مازن أبوشرارة شباك أبها بهدف قاتل عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 .

بتلك النتيجة بقي أبها تاسعاً برصيد 11 نقطة، وبقي ضمك متذيل قائمة ترتيب فرق الدوري بـ7 نقاط فقط.

ضمك أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمك يخطف فوزاً ثميناً خلال "ديربي الجنوب" أمام أبها
سبق

خطف ضمك فوزاً قاتلاً من أمام نظيره أبها، في "ديربي الجنوب" 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان أبها البادئ في التسجيل عن طريق المدافع كريم عواضي، عند الدقيقة التاسعة إثر استثماره للركنية، حيث حولها برأسه داخل شباك حارس ضمك خالد شراحيلي كهدف أول في اللقاء.

وعند الدقيقة 37 عدل "فيتور" النتيجة لضمك من كرة ثابتة أرسلها داخل شباك حارس أبها عبدالعالي محمدي.

وفي الشوط الثاني ضرب البديل الناجح مازن أبوشرارة شباك أبها بهدف قاتل عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 .

بتلك النتيجة بقي أبها تاسعاً برصيد 11 نقطة، وبقي ضمك متذيل قائمة ترتيب فرق الدوري بـ7 نقاط فقط.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
06:19 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
07:05 PM

ضمك يخطف فوزاً ثميناً خلال "ديربي الجنوب" أمام أبها

في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
948

خطف ضمك فوزاً قاتلاً من أمام نظيره أبها، في "ديربي الجنوب" 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان أبها البادئ في التسجيل عن طريق المدافع كريم عواضي، عند الدقيقة التاسعة إثر استثماره للركنية، حيث حولها برأسه داخل شباك حارس ضمك خالد شراحيلي كهدف أول في اللقاء.

وعند الدقيقة 37 عدل "فيتور" النتيجة لضمك من كرة ثابتة أرسلها داخل شباك حارس أبها عبدالعالي محمدي.

وفي الشوط الثاني ضرب البديل الناجح مازن أبوشرارة شباك أبها بهدف قاتل عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 .

بتلك النتيجة بقي أبها تاسعاً برصيد 11 نقطة، وبقي ضمك متذيل قائمة ترتيب فرق الدوري بـ7 نقاط فقط.

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