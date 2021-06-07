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خلال أسبوع.. الشؤون الإسلامية تنفّذ 21.7 ألف جولة على المساجد والجوامع

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21.765 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وذكرت الوزارة أنه تم رصد 79 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فورًا؛ مبينة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة؛ فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ بها في تطبيق الإجراءات الاحترازية، 1362 مسجدًا بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فورًا.

وأشارت إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبَل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة؛ لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ودعت الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

وأكدت الوزارة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين؛ واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أسبوع.. الشؤون الإسلامية تنفّذ 21.7 ألف جولة على المساجد والجوامع
سبق

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21.765 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وذكرت الوزارة أنه تم رصد 79 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فورًا؛ مبينة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة؛ فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ بها في تطبيق الإجراءات الاحترازية، 1362 مسجدًا بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فورًا.

وأشارت إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبَل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة؛ لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ودعت الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

وأكدت الوزارة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين؛ واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
01:04 PM

خلال أسبوع.. الشؤون الإسلامية تنفّذ 21.7 ألف جولة على المساجد والجوامع

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21.765 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وذكرت الوزارة أنه تم رصد 79 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فورًا؛ مبينة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة؛ فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ بها في تطبيق الإجراءات الاحترازية، 1362 مسجدًا بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فورًا.

وأشارت إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبَل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة؛ لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ودعت الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

وأكدت الوزارة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين؛ واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

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