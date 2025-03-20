"السند": كلمة خادم الحرمين تؤكد حرصه ومحبته لشعبه وبعد نظره وحكمته

أشاد بما حملته من عبارات تعزز الإيمان بالله تعالى وتبعث على التفاؤل

نوه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها لأبنائه وبناته المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقال: إن ما تضمنته هذه الكلمة من توجيهات حكيمة، تعد خير شاهد على حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ومحبته لشعبه وبعد نظره وحنكته وحكمته.

وأشاد بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين، من عبارات تعزز الإيمان بالله تعالى، وتبعث على التفاؤل.

وبين معاليه أن ما اتخذته هذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يعكس حرص هذه الدولة المباركة على كل ما من شأنه المحافظة على المواطن والمقيم، واتخاذ كافة وسائل الوقاية والسلامة، وهو ما جاءت به الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الضرورات الخمس ومن أهمها (النفس).

وأكد معاليه أن هذه التدابير والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا جعلها محل الريادة في التصدي لهذا الوباء الفتاك الذي يهدد صحة الناس وحياتهم.

وسأل الدكتور السند الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا ديننا وولاة أمرنا، وعافية أبداننا وسعة أرزاقنا إنه سبحانه خير مسؤول.