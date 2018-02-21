"العثيمين" يعقد جلسة عمل مع وزير الشغل والإدماج المهني المغربي

استعرضا التحديات التي تُواجه الدول الأعضاء وتبني طرقاً للتكامل الاقتصادي بينها

عقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم بمكتبه بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، جلسةَ عمل مع وزير الشغل والإدماج المهني في المملكة المغربية، محمد يتيم، الذي حل بالمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقدة في جدة اليوم وغداً.

وبعد الإشادة بالعلاقات المميزة التي تربط منظمة التعاون الإسلامي والمملكة المغربية والدعم المتواصل الذي تجده الأمانة العامة للمنظمة لدى السلطات المغربية؛ استعرض الجانبان التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في قطاع العمل والسبل الكفيلة بتقليص حجم البطالة التي تقض مضاجع العديد من المجتمعات الإسلامية؛ لا سيما شريحة الشباب.

وانصبت المناقشات بين الدكتور "العثيمين" والوزير "يتيم" على أهمية تبني مقاربة فعالة لتحقيق التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء؛ بما يسهم في تدفق الاستثمارات المتبادلة، واستحداث المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى المستويات المنشودة.