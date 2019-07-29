بعد تحذير ترامب عقب هجوم كاليفورنيا الدموي .. الشرطة: قتلنا المهاجم

بثّ رسالة عاجلة لمواطنيه بعد مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في الواقعة

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق النار في كاليفورنيا؛ من بينهم المشتبه في قيامه بالهجوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قد وجّه رسالة عاجلة لمواطنيه في خضم هجومٍ دموي شهدته مقاطعة غيلوري في شمال ولاية كاليفورنيا، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، وفق مصادر رسمية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" هرعت الشرطة والإسعاف إلى موقع إطلاق نار في معرض للمواد الغذائية في كاليفورنيا، الأحد، فور الهجوم، فيما أظهر شريط مصوّر بُث على وسائل التواصل الاجتماعي أفراداً يجرون للنجاة بأنفسهم، في الوقت الذي دوى فيه صوت إطلاق النار.

وقال حينها ديو براكو؛ عضو مجلس المدينة لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن 3 قُتلوا وأُصيب 12 في إطلاق النار في آخر أيام مهرجان "غيلروي" غارليك السنوي- جنوبي سان هوزيه.

وعرضت مقاطع مصوّرة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع إطلاق نار في الخلفية.

وقال ترامب؛ في تغريدة سابقة على حسابه بموقع "تويتر"، إن المهاجم لم يتم توقيفه بعد.. "احذروا وكونوا في أمان"، لافتاً إلى أهمية تطبيق القانون.

ولم تتضح على الفور هوية المهاجم أو دوافعه، بينما نقلت "إن بي سي" عن شاهدة تُدعى جوليسا كونتريراس؛ قولها إنّ رجلاً أبيض في الثلاثينيات من عمره نفّذ إطلاق النار بوساطة بندقيّة.

وأضافت كونتريراس؛ "استطعت رؤيته وهو يطلق النار في كل اتجاه. لم يكُن يستهدف أيّ شخصٍ على وجه التحديد".

ويعرض مهرجان غيلروي غارليك؛ الذي أُسِّس عام 1979 موادَّ غذائية ومشروبات وعروضاً فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.

ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه، ويصف نفسه بأنه أكبر معرض غذائي صيفي في العالم.

وتقع غيلروي؛ على بُعد نحو 48 كيلو مترا جنوب شرقي سان هوزيه.