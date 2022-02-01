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وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع ولي عهد أبو ظبي

بحثا في أبو ظبي التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في قصر البحر بأبوظبي.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له، وتمنياتهما لدولة الإمارات حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

وزير الداخلية ولي عهد أبو ظبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع ولي عهد أبو ظبي
سبق

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في قصر البحر بأبوظبي.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له، وتمنياتهما لدولة الإمارات حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:41 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:44 PM

وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع ولي عهد أبو ظبي

بحثا في أبو ظبي التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,057

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في قصر البحر بأبوظبي.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له، وتمنياتهما لدولة الإمارات حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

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