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4 أيام على فقدان "السناني" بجدة.. يعاني اعتلالات نفسية

تكثف الجهات الأمنية بجدة، بمشاركة عددٍ من المواطنين، جهودها للبحث عن المواطن "معاذ السناني" (25 عامًا)، والذي يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد يوم الاثنين في ظروف غامضة دون معرفة وجهته، وسط قلق ذويه حول مصيره، حيث كان قادمًا من المدينة المنورة مع والده للعلاج بأحد المستشفيات بجدة، لكنه اختفى، وانقطعت أخباره بعدها حتى الآن.

وقال والد المفقود المواطن معاذ السناني إن ابنه فُقد يوم الاثنين الماضي الساعة الثانية والنصف ظهرًا ويبلغ من العمر 25 عامًا ولديه اضطرابات نفسية وفرط حركة، وهو نحيف بطول ١٦٥ تقريبًا، ويرتدي بنطالاً زيتيًا وقميصًا عنابيًا، حالق الرأس والذقن والشنب، مظهره هادئ، سريع المشي.

وأشار والده إلى أنهم تقدموا ببلاغ للشرطة، مطالبًا قراء "سبق" بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم، والتواصل معهم على الرقم 0555311490.

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4 أيام على فقدان "السناني" بجدة.. يعاني اعتلالات نفسية
سبق

تكثف الجهات الأمنية بجدة، بمشاركة عددٍ من المواطنين، جهودها للبحث عن المواطن "معاذ السناني" (25 عامًا)، والذي يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد يوم الاثنين في ظروف غامضة دون معرفة وجهته، وسط قلق ذويه حول مصيره، حيث كان قادمًا من المدينة المنورة مع والده للعلاج بأحد المستشفيات بجدة، لكنه اختفى، وانقطعت أخباره بعدها حتى الآن.

وقال والد المفقود المواطن معاذ السناني إن ابنه فُقد يوم الاثنين الماضي الساعة الثانية والنصف ظهرًا ويبلغ من العمر 25 عامًا ولديه اضطرابات نفسية وفرط حركة، وهو نحيف بطول ١٦٥ تقريبًا، ويرتدي بنطالاً زيتيًا وقميصًا عنابيًا، حالق الرأس والذقن والشنب، مظهره هادئ، سريع المشي.

وأشار والده إلى أنهم تقدموا ببلاغ للشرطة، مطالبًا قراء "سبق" بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم، والتواصل معهم على الرقم 0555311490.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
01:01 AM

4 أيام على فقدان "السناني" بجدة.. يعاني اعتلالات نفسية

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سعود الدعجاني - جدة
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2,678

تكثف الجهات الأمنية بجدة، بمشاركة عددٍ من المواطنين، جهودها للبحث عن المواطن "معاذ السناني" (25 عامًا)، والذي يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد يوم الاثنين في ظروف غامضة دون معرفة وجهته، وسط قلق ذويه حول مصيره، حيث كان قادمًا من المدينة المنورة مع والده للعلاج بأحد المستشفيات بجدة، لكنه اختفى، وانقطعت أخباره بعدها حتى الآن.

وقال والد المفقود المواطن معاذ السناني إن ابنه فُقد يوم الاثنين الماضي الساعة الثانية والنصف ظهرًا ويبلغ من العمر 25 عامًا ولديه اضطرابات نفسية وفرط حركة، وهو نحيف بطول ١٦٥ تقريبًا، ويرتدي بنطالاً زيتيًا وقميصًا عنابيًا، حالق الرأس والذقن والشنب، مظهره هادئ، سريع المشي.

وأشار والده إلى أنهم تقدموا ببلاغ للشرطة، مطالبًا قراء "سبق" بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم، والتواصل معهم على الرقم 0555311490.

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