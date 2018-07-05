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الاثنين القادم.. انطلاق المهرجان الأول للتمور بوادي حجر برابغ

يصاحبه عدد من الفعاليات والأنشطة منها ركن لعرض تراث المنطقة

ينطلق يوم الاثنين القادم، المهرجان الأول من نوعه للتمور بمركز وادي حجر التابع لمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة ضمن البرامج التي تقيمها جمعية البر بوادي حجر.

وفي التفاصيل، يعرض تجار التمور والمزارعون، خلال المهرجان أجود أنواع التمور وأشهرها في مركز وادي حجر والقرى المجاورة ويصاحب المهرجان عدد من الفعاليات والأنشطة منها ركن لعرض تراث المنطقة.

يُذكر أن "حجر" هو قرية ومركز إداري يتبع محافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة، وتقع في شرق مدينة رابغ بمسافة (٩٠) كم، كانت قرى وادي حجر تسمى الوسيط سابقًا لوقوعها في الوسط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وكانت تسمى حجر بالسايرة، وذكرها المؤرخ ياقوت الحموي في كتاب "معجم البلدان" ويوجد بها جبل بحران الذي سميت به إحدى غزوات الرسول.

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الاثنين القادم.. انطلاق المهرجان الأول للتمور بوادي حجر برابغ
سبق

ينطلق يوم الاثنين القادم، المهرجان الأول من نوعه للتمور بمركز وادي حجر التابع لمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة ضمن البرامج التي تقيمها جمعية البر بوادي حجر.

وفي التفاصيل، يعرض تجار التمور والمزارعون، خلال المهرجان أجود أنواع التمور وأشهرها في مركز وادي حجر والقرى المجاورة ويصاحب المهرجان عدد من الفعاليات والأنشطة منها ركن لعرض تراث المنطقة.

يُذكر أن "حجر" هو قرية ومركز إداري يتبع محافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة، وتقع في شرق مدينة رابغ بمسافة (٩٠) كم، كانت قرى وادي حجر تسمى الوسيط سابقًا لوقوعها في الوسط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وكانت تسمى حجر بالسايرة، وذكرها المؤرخ ياقوت الحموي في كتاب "معجم البلدان" ويوجد بها جبل بحران الذي سميت به إحدى غزوات الرسول.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
09:43 PM

الاثنين القادم.. انطلاق المهرجان الأول للتمور بوادي حجر برابغ

يصاحبه عدد من الفعاليات والأنشطة منها ركن لعرض تراث المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - رابغ
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ينطلق يوم الاثنين القادم، المهرجان الأول من نوعه للتمور بمركز وادي حجر التابع لمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة ضمن البرامج التي تقيمها جمعية البر بوادي حجر.

وفي التفاصيل، يعرض تجار التمور والمزارعون، خلال المهرجان أجود أنواع التمور وأشهرها في مركز وادي حجر والقرى المجاورة ويصاحب المهرجان عدد من الفعاليات والأنشطة منها ركن لعرض تراث المنطقة.

يُذكر أن "حجر" هو قرية ومركز إداري يتبع محافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة، وتقع في شرق مدينة رابغ بمسافة (٩٠) كم، كانت قرى وادي حجر تسمى الوسيط سابقًا لوقوعها في الوسط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وكانت تسمى حجر بالسايرة، وذكرها المؤرخ ياقوت الحموي في كتاب "معجم البلدان" ويوجد بها جبل بحران الذي سميت به إحدى غزوات الرسول.

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