"موارد الرياض" تضبط 37 مخالفة لنظام العمل والإقامة

في حملة تفتيشية مشتركة

شنَّ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حملة جديدة على المستودعات والمنشآت، أسفرت عن ضبط 37 مخالفة لنظام العمل والإقامة.



جاء ذلك خلال حملة مشتركة مع وزارتَي الصحة والتجارة والضبط الميداني وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء.



كما أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة، وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.



وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبد الكريم عسيري: إن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في جميع أحياء العاصمة والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية، وستعقبها حملات مماثلة بلا توقف، بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.



وشدد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي، على أنه ووفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفرادًا، مهيبًا بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.