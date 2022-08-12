النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا"

قالت: يقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير واحتمالية العدوى

كشفت دراسة طبية أجراها فريق من العلماء الألمان، إمكانية تعطيل فيروس (كورونا) المستجد باستخدام غسول الفم المتاح تجاريًّا بصورة يومية.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة "الأمراض المعدية"، أوضح الباحثون أن استخدام غسول الفم فعال ضد فيروس كورونا، ويمكن أن يساعد في تقليل الحمل الفيروسي، وربما خطر انتقال فيروس كورونا على المدى القصير.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال الدكتور تبى مايستر، أستاذ الفيروسات في جامعة (بوخوم) بألمانيا: "إن استخدام غسول الفم في عملية الغرغرة بصورة يومية، يمكن أن يقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير؛ حيث تأتي أكبر احتمالية للعدوى وبالتحديد في تجويف الفم والحلق".

وأكد الباحثون أن غسول الفم يمكن أن يقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير؛ حيث تأتي أكبر احتمالية للعدوى.

غسول الفم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا"
سبق

كشفت دراسة طبية أجراها فريق من العلماء الألمان، إمكانية تعطيل فيروس (كورونا) المستجد باستخدام غسول الفم المتاح تجاريًّا بصورة يومية.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة "الأمراض المعدية"، أوضح الباحثون أن استخدام غسول الفم فعال ضد فيروس كورونا، ويمكن أن يساعد في تقليل الحمل الفيروسي، وربما خطر انتقال فيروس كورونا على المدى القصير.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال الدكتور تبى مايستر، أستاذ الفيروسات في جامعة (بوخوم) بألمانيا: "إن استخدام غسول الفم في عملية الغرغرة بصورة يومية، يمكن أن يقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير؛ حيث تأتي أكبر احتمالية للعدوى وبالتحديد في تجويف الفم والحلق".

وأكد الباحثون أن غسول الفم يمكن أن يقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير؛ حيث تأتي أكبر احتمالية للعدوى.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
12:57 PM

دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا"

قالت: يقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير واحتمالية العدوى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,269

كشفت دراسة طبية أجراها فريق من العلماء الألمان، إمكانية تعطيل فيروس (كورونا) المستجد باستخدام غسول الفم المتاح تجاريًّا بصورة يومية.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة "الأمراض المعدية"، أوضح الباحثون أن استخدام غسول الفم فعال ضد فيروس كورونا، ويمكن أن يساعد في تقليل الحمل الفيروسي، وربما خطر انتقال فيروس كورونا على المدى القصير.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال الدكتور تبى مايستر، أستاذ الفيروسات في جامعة (بوخوم) بألمانيا: "إن استخدام غسول الفم في عملية الغرغرة بصورة يومية، يمكن أن يقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير؛ حيث تأتي أكبر احتمالية للعدوى وبالتحديد في تجويف الفم والحلق".

وأكد الباحثون أن غسول الفم يمكن أن يقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير؛ حيث تأتي أكبر احتمالية للعدوى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,860
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,262
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,599

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة