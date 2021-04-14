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"فيصل بن بندر" يوافق على مبادرة "خيرات الرياض"

تستهدف تلبية احتياجات الأسر المتعفّفة خلال منع التجول

وافق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على إطلاق مبادرة "خيرات الرياض"، وذلك بناء على ما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ حيث تشمل المبادرة دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة، وتسهيل مهامها، وتشجيع وتحفيز الشركات الكبرى ورجال الأعمال والموسرين على المساهمة فيها، وتستهدف إيصال وتوزيع المواد الغذائية الأساسية، وتلبية بعض احتياجات الأسر المتعففة خلال منع التجول وتعليق الأعمال.

وثمّن أمير منطقة الرياض ما عرضه نائب أمير المنطقة في دعم الأعمال الخيرية وتوحيد جهودها، والتنسيق فيما بين الجمعيات والهيئات والمساهمين للاستفادة الشاملة والمستدامة.


من جانبه رفع نائب أمير منطقة الرياض، الشكر للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ على توجيهاته ورعايته الكريمة، آملًا سموه أن تكون المبادرة أحد روافد الخير والعطاء في ظلّ ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم ورخاء.


كما أشاد بما يتّسم به المجتمع السعودي من ترابط وتلاحم يشهده الإقبال الكبير على التبرع من قبل الأفراد والشركات، الذين بادروا بوقت مبكر، معربًا عن شكره وتقديره لهم.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن بندر" يوافق على مبادرة "خيرات الرياض"
سبق

وافق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على إطلاق مبادرة "خيرات الرياض"، وذلك بناء على ما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ حيث تشمل المبادرة دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة، وتسهيل مهامها، وتشجيع وتحفيز الشركات الكبرى ورجال الأعمال والموسرين على المساهمة فيها، وتستهدف إيصال وتوزيع المواد الغذائية الأساسية، وتلبية بعض احتياجات الأسر المتعففة خلال منع التجول وتعليق الأعمال.

وثمّن أمير منطقة الرياض ما عرضه نائب أمير المنطقة في دعم الأعمال الخيرية وتوحيد جهودها، والتنسيق فيما بين الجمعيات والهيئات والمساهمين للاستفادة الشاملة والمستدامة.


من جانبه رفع نائب أمير منطقة الرياض، الشكر للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ على توجيهاته ورعايته الكريمة، آملًا سموه أن تكون المبادرة أحد روافد الخير والعطاء في ظلّ ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم ورخاء.


كما أشاد بما يتّسم به المجتمع السعودي من ترابط وتلاحم يشهده الإقبال الكبير على التبرع من قبل الأفراد والشركات، الذين بادروا بوقت مبكر، معربًا عن شكره وتقديره لهم.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:30 PM

"فيصل بن بندر" يوافق على مبادرة "خيرات الرياض"

تستهدف تلبية احتياجات الأسر المتعفّفة خلال منع التجول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على إطلاق مبادرة "خيرات الرياض"، وذلك بناء على ما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ حيث تشمل المبادرة دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة، وتسهيل مهامها، وتشجيع وتحفيز الشركات الكبرى ورجال الأعمال والموسرين على المساهمة فيها، وتستهدف إيصال وتوزيع المواد الغذائية الأساسية، وتلبية بعض احتياجات الأسر المتعففة خلال منع التجول وتعليق الأعمال.

وثمّن أمير منطقة الرياض ما عرضه نائب أمير المنطقة في دعم الأعمال الخيرية وتوحيد جهودها، والتنسيق فيما بين الجمعيات والهيئات والمساهمين للاستفادة الشاملة والمستدامة.


من جانبه رفع نائب أمير منطقة الرياض، الشكر للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ على توجيهاته ورعايته الكريمة، آملًا سموه أن تكون المبادرة أحد روافد الخير والعطاء في ظلّ ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم ورخاء.


كما أشاد بما يتّسم به المجتمع السعودي من ترابط وتلاحم يشهده الإقبال الكبير على التبرع من قبل الأفراد والشركات، الذين بادروا بوقت مبكر، معربًا عن شكره وتقديره لهم.

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