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"المنيف" عن سلبيات "بند الاستقطاب": لا يجب التعاقد مع "سارقي المجهودات"

قال: يجب استقطاب الأفضل وحصر ذلك في عدد معين

واصل المتحدث السابق لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، كشف المزيد من سلبيات ملف بند الاستقطاب، بعد سلسلة تغريدات نشرها أمس، أثارت حولها العديد من التساؤلات، موضحاً أنه يجب التعاقد مع من يصنع الفرق لا مع من يكمل دور الموظفين الحاليين أو يسرق مجهوداتهم.

وقال "المنيف" موضحاً مقصده بحسب ما ذكر في التغريدات التي نشرها أمس حول الملف: "أنا مع وجود البند لمعالجة مشكلة صعوبة التعاقد مع الكفاءات المتميزة من القطاعين الخاص والعام (الحكومي) التي يرغب مسؤول الجهة الأول في التعاقد معها، ولكن بشفافية وشروط؛ من أهمها أن تكون الكفاءة المستقطبة من أي قطاع (حكومي أو خاص) متميزة ونادرة، ولديها الخبرة الكافية والتخصص المناسب في المجال المستقطب له، وأن يتم التعاقد مع من يصنع الفرق، لا مع من يكمل دور الموظفين الحاليين أو يسرق مجهوداتهم؛ ليقدمها للمسؤول الأول بأنه هو من عمل عليها".

وأضاف: "يجب أن تكون التعاقدات محصورة على عدد معين لا أن تكون مفتوحة لمسؤول الجهة في التعاقد مع من يشاء من "الخوي" إلى السكرتير إلى رئيس قسم إلى مدير الإدارة او المدير العام إلى الوكلاء".

وأردف: "المشاهد على أرض الواقع هو التعاقد مع عدد لا محدود قد يصل إلى ٥٠ متعاقداً؛ لكي يديروا عمل الجهة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تهميش المسؤولين والموظفين الرسميين في الجهة".

وأكمل: "يجب أن يتم الإعلان عنها في مفاضلة بسيطة وشفافة يقدم عليها من يشاء، ويتم استقطاب الأميز بين الكفاءات المتقدمة، مع عدم مشاركة من تم استقطابهم من الكفاءات المتميزة في اللجان الحكومية التي قد تتعارض مع مصالحهم".

وزاد: "من المهم أن تتم عملية تقييم التجربة بشكل دوري (من فريق عمل محايد مكون من جهات ذات علاقة بذلك)، وأن يكون للجهات الرقابية (كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة وهيئة الفساد) دور في مراقبة هذه الجهات ومدى التزامها بشفافية التعاقد وضوابط الاستقطاب، كما يجب أيضاً أن يتم التأكيد على من تم استقطابهم على بند استقطاب الكفاءات المتميزة؛ لنقل معرفتهم وخبرتهم في المجال المستقطبين له لموظفي الجهات التي يعملون فيها".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنيف" عن سلبيات "بند الاستقطاب": لا يجب التعاقد مع "سارقي المجهودات"
سبق

واصل المتحدث السابق لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، كشف المزيد من سلبيات ملف بند الاستقطاب، بعد سلسلة تغريدات نشرها أمس، أثارت حولها العديد من التساؤلات، موضحاً أنه يجب التعاقد مع من يصنع الفرق لا مع من يكمل دور الموظفين الحاليين أو يسرق مجهوداتهم.

وقال "المنيف" موضحاً مقصده بحسب ما ذكر في التغريدات التي نشرها أمس حول الملف: "أنا مع وجود البند لمعالجة مشكلة صعوبة التعاقد مع الكفاءات المتميزة من القطاعين الخاص والعام (الحكومي) التي يرغب مسؤول الجهة الأول في التعاقد معها، ولكن بشفافية وشروط؛ من أهمها أن تكون الكفاءة المستقطبة من أي قطاع (حكومي أو خاص) متميزة ونادرة، ولديها الخبرة الكافية والتخصص المناسب في المجال المستقطب له، وأن يتم التعاقد مع من يصنع الفرق، لا مع من يكمل دور الموظفين الحاليين أو يسرق مجهوداتهم؛ ليقدمها للمسؤول الأول بأنه هو من عمل عليها".

وأضاف: "يجب أن تكون التعاقدات محصورة على عدد معين لا أن تكون مفتوحة لمسؤول الجهة في التعاقد مع من يشاء من "الخوي" إلى السكرتير إلى رئيس قسم إلى مدير الإدارة او المدير العام إلى الوكلاء".

وأردف: "المشاهد على أرض الواقع هو التعاقد مع عدد لا محدود قد يصل إلى ٥٠ متعاقداً؛ لكي يديروا عمل الجهة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تهميش المسؤولين والموظفين الرسميين في الجهة".

وأكمل: "يجب أن يتم الإعلان عنها في مفاضلة بسيطة وشفافة يقدم عليها من يشاء، ويتم استقطاب الأميز بين الكفاءات المتقدمة، مع عدم مشاركة من تم استقطابهم من الكفاءات المتميزة في اللجان الحكومية التي قد تتعارض مع مصالحهم".

وزاد: "من المهم أن تتم عملية تقييم التجربة بشكل دوري (من فريق عمل محايد مكون من جهات ذات علاقة بذلك)، وأن يكون للجهات الرقابية (كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة وهيئة الفساد) دور في مراقبة هذه الجهات ومدى التزامها بشفافية التعاقد وضوابط الاستقطاب، كما يجب أيضاً أن يتم التأكيد على من تم استقطابهم على بند استقطاب الكفاءات المتميزة؛ لنقل معرفتهم وخبرتهم في المجال المستقطبين له لموظفي الجهات التي يعملون فيها".

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
07:04 PM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:05 AM

"المنيف" عن سلبيات "بند الاستقطاب": لا يجب التعاقد مع "سارقي المجهودات"

قال: يجب استقطاب الأفضل وحصر ذلك في عدد معين

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
12
6,981

واصل المتحدث السابق لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، كشف المزيد من سلبيات ملف بند الاستقطاب، بعد سلسلة تغريدات نشرها أمس، أثارت حولها العديد من التساؤلات، موضحاً أنه يجب التعاقد مع من يصنع الفرق لا مع من يكمل دور الموظفين الحاليين أو يسرق مجهوداتهم.

وقال "المنيف" موضحاً مقصده بحسب ما ذكر في التغريدات التي نشرها أمس حول الملف: "أنا مع وجود البند لمعالجة مشكلة صعوبة التعاقد مع الكفاءات المتميزة من القطاعين الخاص والعام (الحكومي) التي يرغب مسؤول الجهة الأول في التعاقد معها، ولكن بشفافية وشروط؛ من أهمها أن تكون الكفاءة المستقطبة من أي قطاع (حكومي أو خاص) متميزة ونادرة، ولديها الخبرة الكافية والتخصص المناسب في المجال المستقطب له، وأن يتم التعاقد مع من يصنع الفرق، لا مع من يكمل دور الموظفين الحاليين أو يسرق مجهوداتهم؛ ليقدمها للمسؤول الأول بأنه هو من عمل عليها".

وأضاف: "يجب أن تكون التعاقدات محصورة على عدد معين لا أن تكون مفتوحة لمسؤول الجهة في التعاقد مع من يشاء من "الخوي" إلى السكرتير إلى رئيس قسم إلى مدير الإدارة او المدير العام إلى الوكلاء".

وأردف: "المشاهد على أرض الواقع هو التعاقد مع عدد لا محدود قد يصل إلى ٥٠ متعاقداً؛ لكي يديروا عمل الجهة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تهميش المسؤولين والموظفين الرسميين في الجهة".

وأكمل: "يجب أن يتم الإعلان عنها في مفاضلة بسيطة وشفافة يقدم عليها من يشاء، ويتم استقطاب الأميز بين الكفاءات المتقدمة، مع عدم مشاركة من تم استقطابهم من الكفاءات المتميزة في اللجان الحكومية التي قد تتعارض مع مصالحهم".

وزاد: "من المهم أن تتم عملية تقييم التجربة بشكل دوري (من فريق عمل محايد مكون من جهات ذات علاقة بذلك)، وأن يكون للجهات الرقابية (كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة وهيئة الفساد) دور في مراقبة هذه الجهات ومدى التزامها بشفافية التعاقد وضوابط الاستقطاب، كما يجب أيضاً أن يتم التأكيد على من تم استقطابهم على بند استقطاب الكفاءات المتميزة؛ لنقل معرفتهم وخبرتهم في المجال المستقطبين له لموظفي الجهات التي يعملون فيها".

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