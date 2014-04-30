يُشار إلى أن مرور منطقة عسير يشن هذه الأيامحملة مكثفة لضبط المخالفين والمتجاوزين للأنظمةالمرورية. ومن بين تلك التجاوزات من يطلقون على أنفسهم "الدرباوية"، الذين يمكن التعرف عليهم من خلال مركباتهم، وطريقة تزيينها بطريقتهم الخاصة.

بالصور.. دوريات مرر عسير تكثف حملاتها لضبط "الدرباوية" ياسر العتيبي سبق 2018-04-29 واصلت دوريات مرور منطقة عسير حملاتها لضبط المخالفين.وأسفرت تلك الحملات المكثفة عن ضبط عدد ممن يطلق عليهم "الدرباوية". واتخذت إدارة مرور المنطقة الإجراءات المتبعة في مثل هذه المخالفات؛ إذ قامت بحجز بمركباتهم لاستكمال الإجراءات اللازمة. يُشار إلى أن مرور منطقة عسير يشن هذه الأيامحملة مكثفة لضبط المخالفين والمتجاوزين للأنظمةالمرورية. ومن بين تلك التجاوزات من يطلقون على أنفسهم "الدرباوية"، الذين يمكن التعرف عليهم من خلال مركباتهم، وطريقة تزيينها بطريقتهم الخاصة.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439 11:43 PM

بالصور.. دوريات مرر عسير تكثف حملاتها لضبط "الدرباوية" ضبطت عددًا منهم وقامت بحجز مركباتهم التي ارتكبت مخالفات





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واصلت دوريات مرور منطقة عسير حملاتها لضبط المخالفين.وأسفرت تلك الحملات المكثفة عن ضبط عدد ممن يطلق عليهم "الدرباوية".

واتخذت إدارة مرور المنطقة الإجراءات المتبعة في مثل هذه المخالفات؛ إذ قامت بحجز بمركباتهم لاستكمال الإجراءات اللازمة.

يُشار إلى أن مرور منطقة عسير يشن هذه الأيامحملة مكثفة لضبط المخالفين والمتجاوزين للأنظمةالمرورية. ومن بين تلك التجاوزات من يطلقون على أنفسهم "الدرباوية"، الذين يمكن التعرف عليهم من خلال مركباتهم، وطريقة تزيينها بطريقتهم الخاصة.