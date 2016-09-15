بثلاثة أهداف رأسية.. التعاون ينجح في تخطي العدالة

في افتتاح الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان

نجح فريق التعاون في ترجمة سيطرته على أغلب مجريات اللقاء لحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة على حساب ضيفه العدالة الذي خلق صعوبات كبيرة أمام أصحاب الأرض، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نجح التعاون في استثمار سيطرته وسجل هدفًا من رأسية طلال عبسي بعدما تابع العرضية المثالية من زميله هيلدرون راموس في الشباك مستغلاً التمركز الخاطئ للدفاع والحارس في الدقيقة الـ31.

لم يتأخر الضيوف في العودة لأجواء المباراة سوى 8 دقائق حتى تمكن اليو سيسيه من إدراك التعادل لفريق العدالة بعدما تلقى تمريرة سحرية من يوسف الفوزاعي، انفرد إثرها بالمرمى، وواجه الحارس، ووضع الكرة من فوقه داخل الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من ضائع، وبالتحديد الدقيقة الـ48، نجح العدالة في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني حين مرر أحمد عيسى كرة طولية إلى تشارلز أندريا الذي هيأها لنفسه، ثم صوب بدقة إلى داخل الشباك معلنًا تقدم فريقه.

أثمر ضغط التعاون عن العودة في نتيجة اللقاء مرة أخرى بتسجيل هدف التعادل عن طريق نيلدوبيترولينا بعد متابعته عرضية إبراهيم الزبيدي برأسه التي باغتت الحارس أيمن المثلوثي، واستقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرماه (70).

ولم يكتفِ التعاون بتقلص الفارق فقط؛ إذ كانت له ردة فعل سريعة بعد 5 دقائق، وتحديدًا في الدقيقة الـ 83، حين تمكن البديل منصور المولد من إضافة الهدف الثالث برأسية طبق الأصل من هدفَي فريقه الآخرَين في اللقاء.