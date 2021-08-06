النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 954 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1014 خلال الـ24 ساعة الماضية

ملاك الهجن: مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية تواكب مكانة المملكة

الحدث يجعل السعودية الوجهة الأولى على مستوى العالم لهذه الرياضة

أكد عدد من ملاك الهجن المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تنطلق فعالياته على أرض ميدان الطائف للهجن بعد غدٍ الأحد، أن استمرار المهرجان في نسخته الثالثة يأتي نتيجة العناية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين ـ حفظه الله ـ لرياضة الهجن، وتطويرها وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والخليج والعالم العربي.

ورأوا استمرار هذا المهرجان بثقله الكبير يمثل نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها الأول ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة الهجن العريقة.

وقال صهيب بن صالح الدوسري أحد ملاك الهجن المشاركة في المهرجان: "شكراً لقيادة هذا البلد العظيم، لدعمهم هذا الموروث الكبير الذي عمّ دول مجلس التعاون الخليجي أجمع".

وأضاف: "هذا المهرجان أصبح أكبر من مهرجان رياضي خاص بالهجن، بفضل الله أولاً ثم بفضل رعاية سمو ولي العهد، حيث جمع الملاك ومحبي هذه الرياضة الكبيرة، ليصبح تجمعاً رياضياً وثقافياً وتجارياً وسياحياً".

وأكد حمد بن راشد المري، المشارك في المهرجان، أن سعادته لا توصف بوجوده بين عشاق هذه الرياضة، وأن تسجيل اسمه في هذا المهرجان الذي يحمل اسم ولي العهد هو مفخرة لكل مواطن ومواطنة في هذه المملكة العظيمة، وقال: "ننتظر هذا المهرجان ومنافساته بفارغ الصبر، ونحن ملاك الهجن، وعشاق هذه الرياضة التاريخية التي عشقناها أباً عن جد بدأنا الاستعداد لهذه النسخة من المهرجان منذ أكثر من أربعة أشهر، وكل الملاك الحاضرين اليوم جاءوا بخيرة حلالهم".

من جانبه، شدد سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني -أحد الملاك المشاركين- على أن ميزة مهرجان ولي العهد هي بأن النسخة الثالثة لا تقل روعة عن النسختين الأولى والثانية، بسبب الاهتمام الكبير والرعاية الملكية المستمرة، والدعم غير المستغرب، وكذلك الميدان التاريخي الكبير، والهجن المشاركة، والاهتمام الإعلامي، إضافة إلى الحضور الكبير من الجميع.

وقال: "ميزة هذا المهرجان أنه فريد ولا مثيل له وستكون هذه النسخة مغايرة، كون الملاك استعدوا استعداداً كبيراً بعدما شاهدوه في النسختين الماضيتين، فسنرى الهجن المعدة بشكل أكبر، والمعنويات اليوم مختلفة ومرتفعة، والطموح عالٍ أيضاً، والتنظيم كذلك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ملاك الهجن: مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية تواكب مكانة المملكة
سبق

أكد عدد من ملاك الهجن المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تنطلق فعالياته على أرض ميدان الطائف للهجن بعد غدٍ الأحد، أن استمرار المهرجان في نسخته الثالثة يأتي نتيجة العناية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين ـ حفظه الله ـ لرياضة الهجن، وتطويرها وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والخليج والعالم العربي.

ورأوا استمرار هذا المهرجان بثقله الكبير يمثل نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها الأول ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة الهجن العريقة.

وقال صهيب بن صالح الدوسري أحد ملاك الهجن المشاركة في المهرجان: "شكراً لقيادة هذا البلد العظيم، لدعمهم هذا الموروث الكبير الذي عمّ دول مجلس التعاون الخليجي أجمع".

وأضاف: "هذا المهرجان أصبح أكبر من مهرجان رياضي خاص بالهجن، بفضل الله أولاً ثم بفضل رعاية سمو ولي العهد، حيث جمع الملاك ومحبي هذه الرياضة الكبيرة، ليصبح تجمعاً رياضياً وثقافياً وتجارياً وسياحياً".

وأكد حمد بن راشد المري، المشارك في المهرجان، أن سعادته لا توصف بوجوده بين عشاق هذه الرياضة، وأن تسجيل اسمه في هذا المهرجان الذي يحمل اسم ولي العهد هو مفخرة لكل مواطن ومواطنة في هذه المملكة العظيمة، وقال: "ننتظر هذا المهرجان ومنافساته بفارغ الصبر، ونحن ملاك الهجن، وعشاق هذه الرياضة التاريخية التي عشقناها أباً عن جد بدأنا الاستعداد لهذه النسخة من المهرجان منذ أكثر من أربعة أشهر، وكل الملاك الحاضرين اليوم جاءوا بخيرة حلالهم".

من جانبه، شدد سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني -أحد الملاك المشاركين- على أن ميزة مهرجان ولي العهد هي بأن النسخة الثالثة لا تقل روعة عن النسختين الأولى والثانية، بسبب الاهتمام الكبير والرعاية الملكية المستمرة، والدعم غير المستغرب، وكذلك الميدان التاريخي الكبير، والهجن المشاركة، والاهتمام الإعلامي، إضافة إلى الحضور الكبير من الجميع.

وقال: "ميزة هذا المهرجان أنه فريد ولا مثيل له وستكون هذه النسخة مغايرة، كون الملاك استعدوا استعداداً كبيراً بعدما شاهدوه في النسختين الماضيتين، فسنرى الهجن المعدة بشكل أكبر، والمعنويات اليوم مختلفة ومرتفعة، والطموح عالٍ أيضاً، والتنظيم كذلك".

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
05:00 PM

ملاك الهجن: مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية تواكب مكانة المملكة

الحدث يجعل السعودية الوجهة الأولى على مستوى العالم لهذه الرياضة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
144

أكد عدد من ملاك الهجن المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تنطلق فعالياته على أرض ميدان الطائف للهجن بعد غدٍ الأحد، أن استمرار المهرجان في نسخته الثالثة يأتي نتيجة العناية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين ـ حفظه الله ـ لرياضة الهجن، وتطويرها وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والخليج والعالم العربي.

ورأوا استمرار هذا المهرجان بثقله الكبير يمثل نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها الأول ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة الهجن العريقة.

وقال صهيب بن صالح الدوسري أحد ملاك الهجن المشاركة في المهرجان: "شكراً لقيادة هذا البلد العظيم، لدعمهم هذا الموروث الكبير الذي عمّ دول مجلس التعاون الخليجي أجمع".

وأضاف: "هذا المهرجان أصبح أكبر من مهرجان رياضي خاص بالهجن، بفضل الله أولاً ثم بفضل رعاية سمو ولي العهد، حيث جمع الملاك ومحبي هذه الرياضة الكبيرة، ليصبح تجمعاً رياضياً وثقافياً وتجارياً وسياحياً".

وأكد حمد بن راشد المري، المشارك في المهرجان، أن سعادته لا توصف بوجوده بين عشاق هذه الرياضة، وأن تسجيل اسمه في هذا المهرجان الذي يحمل اسم ولي العهد هو مفخرة لكل مواطن ومواطنة في هذه المملكة العظيمة، وقال: "ننتظر هذا المهرجان ومنافساته بفارغ الصبر، ونحن ملاك الهجن، وعشاق هذه الرياضة التاريخية التي عشقناها أباً عن جد بدأنا الاستعداد لهذه النسخة من المهرجان منذ أكثر من أربعة أشهر، وكل الملاك الحاضرين اليوم جاءوا بخيرة حلالهم".

من جانبه، شدد سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني -أحد الملاك المشاركين- على أن ميزة مهرجان ولي العهد هي بأن النسخة الثالثة لا تقل روعة عن النسختين الأولى والثانية، بسبب الاهتمام الكبير والرعاية الملكية المستمرة، والدعم غير المستغرب، وكذلك الميدان التاريخي الكبير، والهجن المشاركة، والاهتمام الإعلامي، إضافة إلى الحضور الكبير من الجميع.

وقال: "ميزة هذا المهرجان أنه فريد ولا مثيل له وستكون هذه النسخة مغايرة، كون الملاك استعدوا استعداداً كبيراً بعدما شاهدوه في النسختين الماضيتين، فسنرى الهجن المعدة بشكل أكبر، والمعنويات اليوم مختلفة ومرتفعة، والطموح عالٍ أيضاً، والتنظيم كذلك".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,462
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,269
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,183

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة