وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر : "تتعرض جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كم عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزلندا لانفجار بركاني كثيف. تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة"، كما تأمل عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211. وتتمنى السفارة للجميع السلامة،،

دعت سفارة المملك لدى نيوزلندا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة الانفجار البركاني الذي تتعرض له جزيرة وايت آيلاند .

سفارة المملكة في نيوزلندا تحذر من انفجار وايت آيلاند البركاني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-09 دعت سفارة المملك لدى نيوزلندا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة الانفجار البركاني الذي تتعرض له جزيرة وايت آيلاند . وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر : "تتعرض جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كم عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزلندا لانفجار بركاني كثيف. تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة"، كما تأمل عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211.

وتتمنى السفارة للجميع السلامة،،

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 02:59 PM

سفارة المملكة في نيوزلندا تحذر من انفجار وايت آيلاند البركاني دعت في حالة الطوارئ الاتصال على هاتف شؤون السعوديين





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دعت سفارة المملك لدى نيوزلندا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة الانفجار البركاني الذي تتعرض له جزيرة وايت آيلاند .

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر : "تتعرض جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كم عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزلندا لانفجار بركاني كثيف. تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة"، كما تأمل عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211.

وتتمنى السفارة للجميع السلامة،،