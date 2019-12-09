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سفارة المملكة في نيوزلندا تحذر من انفجار وايت آيلاند البركاني

دعت في حالة الطوارئ الاتصال على هاتف شؤون السعوديين

دعت سفارة المملك لدى نيوزلندا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة الانفجار البركاني الذي تتعرض له جزيرة وايت آيلاند .

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر : "تتعرض جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كم عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزلندا لانفجار بركاني كثيف. تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة"، كما تأمل عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211.
وتتمنى السفارة للجميع السلامة،،

سفارة المملكة نيوزلندا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في نيوزلندا تحذر من انفجار وايت آيلاند البركاني
سبق

دعت سفارة المملك لدى نيوزلندا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة الانفجار البركاني الذي تتعرض له جزيرة وايت آيلاند .

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر : "تتعرض جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كم عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزلندا لانفجار بركاني كثيف. تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة"، كما تأمل عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211.
وتتمنى السفارة للجميع السلامة،،

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
02:59 PM

سفارة المملكة في نيوزلندا تحذر من انفجار وايت آيلاند البركاني

دعت في حالة الطوارئ الاتصال على هاتف شؤون السعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت سفارة المملك لدى نيوزلندا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة الانفجار البركاني الذي تتعرض له جزيرة وايت آيلاند .

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر : "تتعرض جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كم عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزلندا لانفجار بركاني كثيف. تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة"، كما تأمل عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211.
وتتمنى السفارة للجميع السلامة،،

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