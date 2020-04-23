شرطة القصيم تطيح بشخص قام بتلويث عبوات لمواد غذائية

ظهر في مقطع فيديو داخل متجرٍ بمدينة بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقوم بتلويث عبوات لمواد غذائية، داخل متجرٍ بمدينة بريدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو (مقيم، في العقد الثالث) من العمر.



وأضاف المقدم السحيباني أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .