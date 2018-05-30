حالة سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة تتواصل حتى 7 مساءً
"الأرصاد": تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بدر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
حالة سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة تتواصل حتى 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-30
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بدر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
08:57 AM
حالة سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة تتواصل حتى 7 مساءً
"الأرصاد": تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بدر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.