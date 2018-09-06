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في لقاء ودي.. الرائد يكسب الحزم بهدفين

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الرائد نظيره الحزم (ودياً) بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الثاني في الرس، وتأتي المباراة ضمن استعداد الفريقين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بادر الرائد بتسجيل هدف السبق بواسطة سلطان السوادي عند الدقيقة الثامنة انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني أدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة الكولومبي جون باجوي عند الدقيقة 52 من ركلة جزاء، وتمكن مازن أبوشرارة من خطف هدف الفوز لفريق الرائد بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 88.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في لقاء ودي.. الرائد يكسب الحزم بهدفين
سبق

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الرائد نظيره الحزم (ودياً) بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الثاني في الرس، وتأتي المباراة ضمن استعداد الفريقين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بادر الرائد بتسجيل هدف السبق بواسطة سلطان السوادي عند الدقيقة الثامنة انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني أدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة الكولومبي جون باجوي عند الدقيقة 52 من ركلة جزاء، وتمكن مازن أبوشرارة من خطف هدف الفوز لفريق الرائد بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 88.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
10:13 PM

في لقاء ودي.. الرائد يكسب الحزم بهدفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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كسب الفريق الكروي الأول بنادي الرائد نظيره الحزم (ودياً) بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الثاني في الرس، وتأتي المباراة ضمن استعداد الفريقين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بادر الرائد بتسجيل هدف السبق بواسطة سلطان السوادي عند الدقيقة الثامنة انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني أدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة الكولومبي جون باجوي عند الدقيقة 52 من ركلة جزاء، وتمكن مازن أبوشرارة من خطف هدف الفوز لفريق الرائد بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 88.

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