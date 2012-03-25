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"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية

بطاقات لأكثر من 210 ألف أسرة مستفيدة من تمويل 120 مؤسسة

تعاونت شركة التجزئة الرائدة "لولو" مع "منافذ"، وهي شركة تزود حلول النظام المالي في المملكة العربية السعودية للمنظمات الخيرية للاستفادة من مساعدات التبرع للمستفيدين من التسوق، بتمويل من 120 مؤسسة مشاركة، كما ستستفيد أكثر من 210.000 أسرة من التسوق بسهولة باستخدام بطاقات "منافذ" المتوفرة عبر متاجر لولو في المملكة.

وتم توقيع الاتفاقية بين "بشار البشر" مدير إدارة "لولو هايبرماركت السعودية"، وماجد الفراج الرئيس التنفيذي لشركة منافذ السعودية، وبحضور "شهيم محمد" المدير الإقليمي لشركة لولو هايبرماركت السعودية ومسؤولي لولو.

وقال ماجد الفراج: "هذا التعاون يعد لحظة فخر لشركتنا؛ حيث تشتهر لولو بتقديم الطعام للمجتمع المحلي من خلال مجموعة عالية الجودة ومواقع البيع بالتجزئة الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أننا متحمسون لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين من خلال حلولنا التقنية التي تدعمها جهود لولو الكبيرة لتحقيق ذلك".

وأضاف شهيم محمد بقوله: "نعتز جدًّا بهذا التعاون مع منافذ في هذه المبادرة الخيرية المتمثلة في أن نكون وسيلة للعائلات لشراء احتياجاتهم اليومية والاستفادة من أفضل الأسعار والصفقات على المنتجات عالية الجودة المعروضة في متاجرنا، نحن ملتزمون بجعل مستفيدي "منافذ" راضين عن خدمة العملاء الممتازة والمعاملات السلسة عند الكاونترات النقدية".

وتابع: بصرف النظر عن كون شركة لولو معروفة بمجموعة منتجاتها الواسعة في متاجرها الـ203 في جميع أنحاء العالم؛ فقد كانت الشركة المروجة الرئيسية للمبادرات الاجتماعية والمستدامة وحماية البيئة، كما أطلقت شركة التجزئة الرائدة في المنطقة على مر السنين العديد من المشاريع تجاه هذه الأنشطة وستواصل القيام بذلك في المستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية
سبق

تعاونت شركة التجزئة الرائدة "لولو" مع "منافذ"، وهي شركة تزود حلول النظام المالي في المملكة العربية السعودية للمنظمات الخيرية للاستفادة من مساعدات التبرع للمستفيدين من التسوق، بتمويل من 120 مؤسسة مشاركة، كما ستستفيد أكثر من 210.000 أسرة من التسوق بسهولة باستخدام بطاقات "منافذ" المتوفرة عبر متاجر لولو في المملكة.

وتم توقيع الاتفاقية بين "بشار البشر" مدير إدارة "لولو هايبرماركت السعودية"، وماجد الفراج الرئيس التنفيذي لشركة منافذ السعودية، وبحضور "شهيم محمد" المدير الإقليمي لشركة لولو هايبرماركت السعودية ومسؤولي لولو.

وقال ماجد الفراج: "هذا التعاون يعد لحظة فخر لشركتنا؛ حيث تشتهر لولو بتقديم الطعام للمجتمع المحلي من خلال مجموعة عالية الجودة ومواقع البيع بالتجزئة الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أننا متحمسون لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين من خلال حلولنا التقنية التي تدعمها جهود لولو الكبيرة لتحقيق ذلك".

وأضاف شهيم محمد بقوله: "نعتز جدًّا بهذا التعاون مع منافذ في هذه المبادرة الخيرية المتمثلة في أن نكون وسيلة للعائلات لشراء احتياجاتهم اليومية والاستفادة من أفضل الأسعار والصفقات على المنتجات عالية الجودة المعروضة في متاجرنا، نحن ملتزمون بجعل مستفيدي "منافذ" راضين عن خدمة العملاء الممتازة والمعاملات السلسة عند الكاونترات النقدية".

وتابع: بصرف النظر عن كون شركة لولو معروفة بمجموعة منتجاتها الواسعة في متاجرها الـ203 في جميع أنحاء العالم؛ فقد كانت الشركة المروجة الرئيسية للمبادرات الاجتماعية والمستدامة وحماية البيئة، كما أطلقت شركة التجزئة الرائدة في المنطقة على مر السنين العديد من المشاريع تجاه هذه الأنشطة وستواصل القيام بذلك في المستقبل.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:18 PM

"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية

بطاقات لأكثر من 210 ألف أسرة مستفيدة من تمويل 120 مؤسسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعاونت شركة التجزئة الرائدة "لولو" مع "منافذ"، وهي شركة تزود حلول النظام المالي في المملكة العربية السعودية للمنظمات الخيرية للاستفادة من مساعدات التبرع للمستفيدين من التسوق، بتمويل من 120 مؤسسة مشاركة، كما ستستفيد أكثر من 210.000 أسرة من التسوق بسهولة باستخدام بطاقات "منافذ" المتوفرة عبر متاجر لولو في المملكة.

وتم توقيع الاتفاقية بين "بشار البشر" مدير إدارة "لولو هايبرماركت السعودية"، وماجد الفراج الرئيس التنفيذي لشركة منافذ السعودية، وبحضور "شهيم محمد" المدير الإقليمي لشركة لولو هايبرماركت السعودية ومسؤولي لولو.

وقال ماجد الفراج: "هذا التعاون يعد لحظة فخر لشركتنا؛ حيث تشتهر لولو بتقديم الطعام للمجتمع المحلي من خلال مجموعة عالية الجودة ومواقع البيع بالتجزئة الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أننا متحمسون لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين من خلال حلولنا التقنية التي تدعمها جهود لولو الكبيرة لتحقيق ذلك".

وأضاف شهيم محمد بقوله: "نعتز جدًّا بهذا التعاون مع منافذ في هذه المبادرة الخيرية المتمثلة في أن نكون وسيلة للعائلات لشراء احتياجاتهم اليومية والاستفادة من أفضل الأسعار والصفقات على المنتجات عالية الجودة المعروضة في متاجرنا، نحن ملتزمون بجعل مستفيدي "منافذ" راضين عن خدمة العملاء الممتازة والمعاملات السلسة عند الكاونترات النقدية".

وتابع: بصرف النظر عن كون شركة لولو معروفة بمجموعة منتجاتها الواسعة في متاجرها الـ203 في جميع أنحاء العالم؛ فقد كانت الشركة المروجة الرئيسية للمبادرات الاجتماعية والمستدامة وحماية البيئة، كما أطلقت شركة التجزئة الرائدة في المنطقة على مر السنين العديد من المشاريع تجاه هذه الأنشطة وستواصل القيام بذلك في المستقبل.

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