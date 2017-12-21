وزير "الشؤون الإسلامية" يقف على احتياجات قطاعات الوزارة بمنطقة تبوك

"آل الشيخ" يلتقي الأئمة والخطباء والدعاة ويدشن عددًا من المبادرات الدعوية

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء السابع عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1443هـ، جولة تفقدية لقطاعات الوزارة بمنطقة تبوك، ومتابعة المشاريع التي تنفذها الوزارة واحتياجات المنطقة في ضوء أعمال وبرامج الوزارة.

ويقوم "آل الشيخ" -خلال الجولة- بالوقوف على احتياجات فرع الوزارة وإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة، كما يلتقي منسوبيها والدعاة وأئمة المساجد والخطباء، إلى جانب تدشين عدد من البرامج الدعوية والمبادرات التي ينفذها بالمنطقة؛ في إطار رسالة الوزارة لخدمة بيوت الله والعناية بها ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

وتأتي هذه الجولة في إطار التوجيهات السامية الكريمة من القيادة الرشيدة للوزراء وكبار المسؤولين بالدولة؛ للقيام بزيارات تفقدية لمقار الجهات التابعة لهم في مختلف مناطق المملكة؛ للاطلاع على سير العمل وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.