"خدمات وإرشاد المعتمرين" تعيد مبلغًا ماليًّا كبيرًا لمعتمر كازاخستاني

"ناصر القرشي": ٨ مراكز خدمت أكثر من ٢١ ألف معتمر حتى الآن

أعادت مراكز الخدمات والإرشاد بوزارة الحج والعمرة مبلغًا ماليًّا كبيرًا لأحد المعتمرين بعد أن عثر عليه بداخل حقيبة بها مقتنيات شخصية، بالإضافة إلى بطاقة باب لأحد الفنادق، بينما لم يكن فيها أي عنوان أو رقم للتواصل مع صاحبها.

وتفصيلًا: فقد كثف مدير إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين المشرف العام على مراكز الخدمات والإرشاد ناصر وديان القرشي، وفريق العمل معه، البحث لمدة يومين متواصلين في المباني التي يسكن فيها المعتمرون الكازاخستانيون على ضوء قاعدة البيانات التي تحتفظ بها الوزارة؛ حتى تم العثور على فندق يعتقد وجود المعتمر بداخله.

وتمكن فريق العمل بعد مجهود كبير من الوصول إلى غرفة المعتمر الكازاخستاني، وعند طرق باب الغرفة خرج المعتمر، وعند مشاهدة الحقيبة وفتحها واطمئنانه على وجود المبلغ فيها؛ انهمرت عيناه بالدموع فرحًا، وشكر الله على عودة أمواله.

وقال لفريق الوزارة: "لم أتوقع عودتها، وهذا كل ما أملكه من مال ليعينني على استكمال بقية أيام وجودي في المملكة"، وقدم شكره العميق لحكومة المملكة على الخدمات الجليلة التي تقدمها للزوار والمعتمرين، كما شكر وزارة الحج والعمرة على ذلك.

ومن جهة أخرى قال مدير إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين المشرف العام على مراكز الخدمات والإرشاد ناصر بن وديان القرشي، لـ"سبق": إن الوزارة، وبتوجيهات من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن ونائبه الدكتور عبد الفتاح مشاط، وفرت ثمانية مراكز حول المسجد الحرام لإرشاد المعتمرين التائهين واستقبال شكاويهم واستفساراتهم العامة وتقديم كل الخدمات اللازمة لهم بأفضل وأرقى المستويات.

وأشار إلى أنه تمت خدمة أكثر من (٢١٠٠٠) معتمر حتى الآن، وتم دعم جميع المراكز خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بمزيد من الإمكانات والكوادر التشغيلية لخدمة المعتمرين، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله.