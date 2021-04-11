"الصحة": تسجيل 799 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 548 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 أبريل 2021، تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 398435 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 548 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 383321 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6754 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8360 والحالات الحرجة 915 حالة.
"الصحة": تسجيل 799 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 548 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-04-11
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 أبريل 2021، تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 398435 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 548 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 383321 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6754 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8360 والحالات الحرجة 915 حالة.
11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
03:36 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:02 PM
"الصحة": تسجيل 799 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 548 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 أبريل 2021، تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 398435 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 548 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 383321 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6754 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8360 والحالات الحرجة 915 حالة.