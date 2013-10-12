النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأخضر الأولمبي" يحلّ ضيفًا على منتخب الصين ضمن الدورة الدولية

يحل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الأحد ضيفاً على منتخب الصين، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية، التي يشارك فيها "الأخضر" ضمن إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلتقي المنتخب الوطني بمنتخب الصين في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت الصين (الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة)، على ملعب وانتشو بمدينة تشونغتشينغ.

ميدانياً، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة أمس أمام منتخب الأردن مرانًا استرجاعيًا، في حين طبقت المجموعة الثانية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.


يذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

المنتخب السعودي الأخضر الأولمبي طوكيو 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الأخضر الأولمبي" يحلّ ضيفًا على منتخب الصين ضمن الدورة الدولية
سبق

يحل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الأحد ضيفاً على منتخب الصين، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية، التي يشارك فيها "الأخضر" ضمن إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلتقي المنتخب الوطني بمنتخب الصين في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت الصين (الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة)، على ملعب وانتشو بمدينة تشونغتشينغ.

ميدانياً، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة أمس أمام منتخب الأردن مرانًا استرجاعيًا، في حين طبقت المجموعة الثانية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.


يذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
08:09 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
08:40 PM

"الأخضر الأولمبي" يحلّ ضيفًا على منتخب الصين ضمن الدورة الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
460

يحل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الأحد ضيفاً على منتخب الصين، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية، التي يشارك فيها "الأخضر" ضمن إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلتقي المنتخب الوطني بمنتخب الصين في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت الصين (الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة)، على ملعب وانتشو بمدينة تشونغتشينغ.

ميدانياً، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة أمس أمام منتخب الأردن مرانًا استرجاعيًا، في حين طبقت المجموعة الثانية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.


يذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,970
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,706
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,820
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,504

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة