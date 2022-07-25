وكيل جامعة الإمام يرعى ختام فعاليات النادي الصيفي بمعهد حريملاء

تضمن عرض مسرحية "الحماة" للتعريف بدور جنودنا البواسل

رعى وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية نائب رئيس اللجنة العليا المشرفة على النوادي الصيفية الدكتور عبدالله بن ثاني وبحضور محافظ حريملاء الأستاذ محمد بن عبدالمحسن المسعر حفل اختتام فعاليات النادي الصيفي بالمعهد العلمي في محافظة حريملاء مساء أمس الاثنين.

وتضمن الحفل الختامي عرض مسرحية "الحماة" من إنتاج وتقديم الطلاب المشاركين؛ للتعريف بالدور الكبير لجنودنا البواسل حماة الوطن ،وكذلك قُدم عرضٌ مرئيٌ يحكي أبرز الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي أقامها النادي.

ألقى وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني كلمة قال فيها: "إن هذه النوادي الصيفية ما وجدت إلا لأهداف سامية، وغايات نبيلة وفق رؤية الجامعة ورسالتها العلمية والتربوية، وقد سخرت الجامعة كافة الإمكانات المادية والبشرية بفضل الله ثم رعاية القيادة الكريمة ودعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وإشراف ومتابعة معالي مدير الجامعة رئيس اللجنة العليا المشرفة على النوادي الصيفية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري لتقوم النوادي الصيفية بفعالياتها على الوجه الأكمل من خلال المزج بين ما يحقق المتعة والترفيه والفائدة.

وأكد الدكتور بن ثاني أن أبرز ما تهدف إليه النوادي الصيفية هو تحفيز الطلاب المشاركين فيها لزيادة الحصيلة المعرفية والتعليمية والثقافية والمهارية، وتنوير عقول الشباب وربطهم بالعلماء الموثوقين وحمايتهم من الأفكار الشاذة والمنحرفة والحفاظ على عقيدتهم ودينهم، وتعزيز محبة الوطن وصدق الانتماء إليه في نفوسهم، وتأكيد أساس المواطنة الصالحة والشراكة الفاعلة في تنمية الوطن والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030، وغير ذلك مما يقوي ويدعم الوحدة الوطنية."

كما أعرب وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية عن شكره وتقديره لجميع العاملين المخلصين في هذه الأندية الصيفية والمحاضن التربوية على ما يقومون به من جهود مضاعفة لإنجاح هذه البرامج النوعية والفعاليات المتنوعة خلال هذا العام والتي حققت ولله الحمد نجاحاً ملحوظاً وإقبالاً متميزاً.

وكان مدير النادي الصيفي الشيخ عبدالمجيد بن حمد الناصر قد ألقى كلمة افتتاحية أكد خلالها أهمية العناية بالنشء والاهتمام بالشباب وحفظ أوقاتهم من الضياع وأفكارهم من التلوث من خلال ما تقدمه النوادي الصيفية التابعة لجامعة الإمام من برامج مدروسة وأنشطة متنوعة ومشوقة وتوجيهها بشكل سليم لتخدم دينها ووطنها ومجتمعها في بيئة تربوية آمنة.

وفي الختام سلم وكيل الجامعة الدكتور عبدالله بن ثاني درعاً تكريمية لمحافظ حريملاء محمد المسعر على دعمه وحضوره لهذا النادي الصيفي، كما كرم جميع المشاركين المتميزين.