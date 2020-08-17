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"بِر بني يزيد" توزع شرائح بيانات إنترنت مجانية للأسر المستفيدة

لدعم الطلاب والطالبات للاستفادة منها في خدمة التعليم عن بُعد

بادرت جمعية البر الخيرية ببني يزيد بمحافظة الليث بتوزيع عدد من شرائح بيانات إنترنت مجانا للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وتهدف تلك المبادرة لدعم الطلاب والطالبات للاستفادة منها في خدمة التعليم عن بعد.

وبحسب الشيخ نايف اليزيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، سعت بر بني يزيد من بداية جائحة كورونا بتقديم كل ما في وسعها من جهود لخدمة المستفيدين والمتضررين من الحجر الصحي، ولم تغفل أيضاً عن التعليم فبعض الأسر تحتاج إلى توفير شرائح إنترنت مجانا لكي لا يتأثر أبناءها الملتحقين بالمدارس ويتمكنوا من مواصلة الدراسة والتعليم عن بعد.

وأضاف "اليزيدي": عندما أطلق العطاء الرقمي هذه المبادرة وهي (ما يغلى عليك) وبالتعاون مع عدد من الشركات والأوقاف، كانت الجمعية من المبادرين لطلب الشرائح واستكمال الطلبات -ولله الحمد- تم إرسال الشرائح لجميع المستفيدين من هذه المبادرة وهي الأسر المسجلة بالجمعية والتي لديها أبناء بالمدارس.

وأكد أن عطاء الجمعية سوف يستمر -باذن الله- حيث نسعى لتحقيق المزيد من المبادرات النوعية والمفيدة للمستفيدين بدعم الجهات المختصة ورجال الأعمال والمؤسسات المانحة .

محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بِر بني يزيد" توزع شرائح بيانات إنترنت مجانية للأسر المستفيدة
سبق

بادرت جمعية البر الخيرية ببني يزيد بمحافظة الليث بتوزيع عدد من شرائح بيانات إنترنت مجانا للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وتهدف تلك المبادرة لدعم الطلاب والطالبات للاستفادة منها في خدمة التعليم عن بعد.

وبحسب الشيخ نايف اليزيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، سعت بر بني يزيد من بداية جائحة كورونا بتقديم كل ما في وسعها من جهود لخدمة المستفيدين والمتضررين من الحجر الصحي، ولم تغفل أيضاً عن التعليم فبعض الأسر تحتاج إلى توفير شرائح إنترنت مجانا لكي لا يتأثر أبناءها الملتحقين بالمدارس ويتمكنوا من مواصلة الدراسة والتعليم عن بعد.

وأضاف "اليزيدي": عندما أطلق العطاء الرقمي هذه المبادرة وهي (ما يغلى عليك) وبالتعاون مع عدد من الشركات والأوقاف، كانت الجمعية من المبادرين لطلب الشرائح واستكمال الطلبات -ولله الحمد- تم إرسال الشرائح لجميع المستفيدين من هذه المبادرة وهي الأسر المسجلة بالجمعية والتي لديها أبناء بالمدارس.

وأكد أن عطاء الجمعية سوف يستمر -باذن الله- حيث نسعى لتحقيق المزيد من المبادرات النوعية والمفيدة للمستفيدين بدعم الجهات المختصة ورجال الأعمال والمؤسسات المانحة .

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
02:07 PM

"بِر بني يزيد" توزع شرائح بيانات إنترنت مجانية للأسر المستفيدة

لدعم الطلاب والطالبات للاستفادة منها في خدمة التعليم عن بُعد

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عوض الفهمي - الليث
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بادرت جمعية البر الخيرية ببني يزيد بمحافظة الليث بتوزيع عدد من شرائح بيانات إنترنت مجانا للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وتهدف تلك المبادرة لدعم الطلاب والطالبات للاستفادة منها في خدمة التعليم عن بعد.

وبحسب الشيخ نايف اليزيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، سعت بر بني يزيد من بداية جائحة كورونا بتقديم كل ما في وسعها من جهود لخدمة المستفيدين والمتضررين من الحجر الصحي، ولم تغفل أيضاً عن التعليم فبعض الأسر تحتاج إلى توفير شرائح إنترنت مجانا لكي لا يتأثر أبناءها الملتحقين بالمدارس ويتمكنوا من مواصلة الدراسة والتعليم عن بعد.

وأضاف "اليزيدي": عندما أطلق العطاء الرقمي هذه المبادرة وهي (ما يغلى عليك) وبالتعاون مع عدد من الشركات والأوقاف، كانت الجمعية من المبادرين لطلب الشرائح واستكمال الطلبات -ولله الحمد- تم إرسال الشرائح لجميع المستفيدين من هذه المبادرة وهي الأسر المسجلة بالجمعية والتي لديها أبناء بالمدارس.

وأكد أن عطاء الجمعية سوف يستمر -باذن الله- حيث نسعى لتحقيق المزيد من المبادرات النوعية والمفيدة للمستفيدين بدعم الجهات المختصة ورجال الأعمال والمؤسسات المانحة .

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