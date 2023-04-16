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"الرياض" تسجّل انخفاضًا في نسبة غاز أول أكسيد الكربون بمعدل 56%

سجلتها 9 محطات لرصد جودة الهواء في مواقع مختلفة من العاصمة

سجلت محطات رصد جودة الهواء بمدينة الرياض، انخفاضًا لغاز أول أكسيد الكربون (CO) بمعدل 56% عن الوضع السابق.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن نسبة الانخفاضات تتراوح ما بين 82%- 30%؛ حيث سجل طريق الدائري الشرقي أكبر نسبة انخفاض في انبعاث لغاز أول أكسيد الكربون بنسبة بلغت 82%؛ فيما سجلت محطة الرصد في الطريق الدائري الجنوبي انخفاضًا بنسبة 43% وما نسبته 57% من الانبعاثات، والدائري الشمالي نسبة انخفاض 64%، ثم طريق مكة 51%، وطريق الملك فهد 43%، وفي حي العزيزية بلغت النسبة 58%.

وسجلت محطات رصد جودة الهواء انخفاض نسبة انبعاث غاز (CO) في حي الشفا بـ66%، وفي حي العمل بـ30%، والأخيرة في حي المروج بنسبة 71%.

الرياض غاز أول أكسيد الكربون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرياض" تسجّل انخفاضًا في نسبة غاز أول أكسيد الكربون بمعدل 56%
سبق

سجلت محطات رصد جودة الهواء بمدينة الرياض، انخفاضًا لغاز أول أكسيد الكربون (CO) بمعدل 56% عن الوضع السابق.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن نسبة الانخفاضات تتراوح ما بين 82%- 30%؛ حيث سجل طريق الدائري الشرقي أكبر نسبة انخفاض في انبعاث لغاز أول أكسيد الكربون بنسبة بلغت 82%؛ فيما سجلت محطة الرصد في الطريق الدائري الجنوبي انخفاضًا بنسبة 43% وما نسبته 57% من الانبعاثات، والدائري الشمالي نسبة انخفاض 64%، ثم طريق مكة 51%، وطريق الملك فهد 43%، وفي حي العزيزية بلغت النسبة 58%.

وسجلت محطات رصد جودة الهواء انخفاض نسبة انبعاث غاز (CO) في حي الشفا بـ66%، وفي حي العمل بـ30%، والأخيرة في حي المروج بنسبة 71%.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:07 PM

"الرياض" تسجّل انخفاضًا في نسبة غاز أول أكسيد الكربون بمعدل 56%

سجلتها 9 محطات لرصد جودة الهواء في مواقع مختلفة من العاصمة

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فهد الغبيوي - الرياض
3
2,060

سجلت محطات رصد جودة الهواء بمدينة الرياض، انخفاضًا لغاز أول أكسيد الكربون (CO) بمعدل 56% عن الوضع السابق.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن نسبة الانخفاضات تتراوح ما بين 82%- 30%؛ حيث سجل طريق الدائري الشرقي أكبر نسبة انخفاض في انبعاث لغاز أول أكسيد الكربون بنسبة بلغت 82%؛ فيما سجلت محطة الرصد في الطريق الدائري الجنوبي انخفاضًا بنسبة 43% وما نسبته 57% من الانبعاثات، والدائري الشمالي نسبة انخفاض 64%، ثم طريق مكة 51%، وطريق الملك فهد 43%، وفي حي العزيزية بلغت النسبة 58%.

وسجلت محطات رصد جودة الهواء انخفاض نسبة انبعاث غاز (CO) في حي الشفا بـ66%، وفي حي العمل بـ30%، والأخيرة في حي المروج بنسبة 71%.

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