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بتعاون أمني.. إغلاق 7 منشآت صحية وتجارية بينبع تحمل مخالفات بالجملة

فيما أهابت "البلدية" بأهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازات والتعليمات

أغلقت بلدية محافظة ينبع، 7 منشآت منها صحية وتجارية وغذائية لمخالفتها التجهيزات وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية وعدم تجديد الرخصة، بالإضافة لمخالفة بعض المنشآت بوجودها داخل حي سكني، وقد تم إشعار أربع منشآت لمخالفات متعلقة بالصحة العامة وغير متقيدة بالاشتراطات الصحية والتعليمات الاحترازية والوقائية.

وتفصيلاً، أسفرت الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة عن إغلاق ثلاث منشآت صحية لمخالفة التجهيزات وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية وعدم تجديد الرخصة، وإشعار أربع منشآت لمخالفات متعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى أنه تم إغلاق منشأتين تجاريتين لعدم وجود رخصة، وإغلاق مستودع يعمل بدون ترخيص، وإغلاق معمل طوب ومستودع يتم فيه مزاولة طلاء الأبواب داخل حي سكني؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأهابت البلدية الجميع إلى أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد (940) للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

بلدية محافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتعاون أمني.. إغلاق 7 منشآت صحية وتجارية بينبع تحمل مخالفات بالجملة
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع، 7 منشآت منها صحية وتجارية وغذائية لمخالفتها التجهيزات وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية وعدم تجديد الرخصة، بالإضافة لمخالفة بعض المنشآت بوجودها داخل حي سكني، وقد تم إشعار أربع منشآت لمخالفات متعلقة بالصحة العامة وغير متقيدة بالاشتراطات الصحية والتعليمات الاحترازية والوقائية.

وتفصيلاً، أسفرت الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة عن إغلاق ثلاث منشآت صحية لمخالفة التجهيزات وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية وعدم تجديد الرخصة، وإشعار أربع منشآت لمخالفات متعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى أنه تم إغلاق منشأتين تجاريتين لعدم وجود رخصة، وإغلاق مستودع يعمل بدون ترخيص، وإغلاق معمل طوب ومستودع يتم فيه مزاولة طلاء الأبواب داخل حي سكني؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأهابت البلدية الجميع إلى أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد (940) للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
03:46 PM

بتعاون أمني.. إغلاق 7 منشآت صحية وتجارية بينبع تحمل مخالفات بالجملة

فيما أهابت "البلدية" بأهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازات والتعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع، 7 منشآت منها صحية وتجارية وغذائية لمخالفتها التجهيزات وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية وعدم تجديد الرخصة، بالإضافة لمخالفة بعض المنشآت بوجودها داخل حي سكني، وقد تم إشعار أربع منشآت لمخالفات متعلقة بالصحة العامة وغير متقيدة بالاشتراطات الصحية والتعليمات الاحترازية والوقائية.

وتفصيلاً، أسفرت الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة عن إغلاق ثلاث منشآت صحية لمخالفة التجهيزات وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية وعدم تجديد الرخصة، وإشعار أربع منشآت لمخالفات متعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى أنه تم إغلاق منشأتين تجاريتين لعدم وجود رخصة، وإغلاق مستودع يعمل بدون ترخيص، وإغلاق معمل طوب ومستودع يتم فيه مزاولة طلاء الأبواب داخل حي سكني؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأهابت البلدية الجميع إلى أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد (940) للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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