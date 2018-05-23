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سحور في الميدان.. بلدية فيفاء تستنفر طاقاتها ومعداتها بعد الأمطار الغزيرة

عمل متواصل وغرفة عمليات مشتركة مع الدفاع المدني لفتح الطرق

استدعت البلاغات الكثيرة التي تلقتها بلدية فيفاء أمس الأربعاء بسبب الأمطار الغزيرة والتي بلغت أكثر 30 بلاغًا، استنفارًا كبيرًا و‏ساعات من العمل المتواصل، وسحورًا في الميدان، ومتابعة ميدانية مستمرة من رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف.

واستنفرت بلدية محافظة فيفاء بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وشكلت غرفة عمليات مشتركة مع الدفاع المدني لمتابعة الأضرار، وقامت بمعداتها بفتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي تقفلت بسبب الإنهيارات.

وتواصل العمل عبر فريق ‎الطوارئ لفتح الطرق وإزالة الانهيارات، وإصلاح الأعطال، واستقبال أكثر من 30 بلاغًا والتعامل معها في أوقات قياسية، إثر أمطار الأربعاء الغزيرة.


وأكد رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن منيف، جاهزية البلدية لأي طارئ، حيث تعمل على مدار الساعة، عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحور في الميدان.. بلدية فيفاء تستنفر طاقاتها ومعداتها بعد الأمطار الغزيرة
سبق

استدعت البلاغات الكثيرة التي تلقتها بلدية فيفاء أمس الأربعاء بسبب الأمطار الغزيرة والتي بلغت أكثر 30 بلاغًا، استنفارًا كبيرًا و‏ساعات من العمل المتواصل، وسحورًا في الميدان، ومتابعة ميدانية مستمرة من رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف.

واستنفرت بلدية محافظة فيفاء بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وشكلت غرفة عمليات مشتركة مع الدفاع المدني لمتابعة الأضرار، وقامت بمعداتها بفتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي تقفلت بسبب الإنهيارات.

وتواصل العمل عبر فريق ‎الطوارئ لفتح الطرق وإزالة الانهيارات، وإصلاح الأعطال، واستقبال أكثر من 30 بلاغًا والتعامل معها في أوقات قياسية، إثر أمطار الأربعاء الغزيرة.


وأكد رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن منيف، جاهزية البلدية لأي طارئ، حيث تعمل على مدار الساعة، عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
11:25 AM
اخر تعديل
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
03:02 PM

سحور في الميدان.. بلدية فيفاء تستنفر طاقاتها ومعداتها بعد الأمطار الغزيرة

عمل متواصل وغرفة عمليات مشتركة مع الدفاع المدني لفتح الطرق

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
3
3,742

استدعت البلاغات الكثيرة التي تلقتها بلدية فيفاء أمس الأربعاء بسبب الأمطار الغزيرة والتي بلغت أكثر 30 بلاغًا، استنفارًا كبيرًا و‏ساعات من العمل المتواصل، وسحورًا في الميدان، ومتابعة ميدانية مستمرة من رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف.

واستنفرت بلدية محافظة فيفاء بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وشكلت غرفة عمليات مشتركة مع الدفاع المدني لمتابعة الأضرار، وقامت بمعداتها بفتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي تقفلت بسبب الإنهيارات.

وتواصل العمل عبر فريق ‎الطوارئ لفتح الطرق وإزالة الانهيارات، وإصلاح الأعطال، واستقبال أكثر من 30 بلاغًا والتعامل معها في أوقات قياسية، إثر أمطار الأربعاء الغزيرة.


وأكد رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن منيف، جاهزية البلدية لأي طارئ، حيث تعمل على مدار الساعة، عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

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