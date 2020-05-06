"صدمة غير مسبوقة".. الاتحاد الأوروبي يتوقع ركوداً تاريخياً بسبب "كورونا"

ارتفاع في العجز العام وزيادة الديون

توقّعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حدوث ركود تاريخي في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بعد تفشي وباء كوفيد-19 على نطاق واسع مخلفاً آثاراً على الاقتصاد.

وأوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، أن أوروبا تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير" الذي حدث في 1929.

وأضاف "جينتلوني" أن عمق الركود وقوة الانتعاش سيكونان متفاوتين حسب البلدان، تبعاً لسرعة رفع تدابير العزل، وأهمية الخدمات في كل اقتصاد مثل السياحة والموارد المالية لكل دولة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتتوقع المفوضية انخفاضاً قياسياً في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.7 بالمائة في منطقة اليورو، ثم انتعاشا بنسبة 6.3 بالمائة في عام 2021.

ونتيجة لهذا الركود التاريخي، يتوقع أن يرتفع العجز العام في كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وأن تزداد ديونها بشكل كبير في 2020 قبل تحسن الوضع في 2021.