النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

"صدمة غير مسبوقة".. الاتحاد الأوروبي يتوقع ركوداً تاريخياً بسبب "كورونا"

ارتفاع في العجز العام وزيادة الديون

توقّعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حدوث ركود تاريخي في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بعد تفشي وباء كوفيد-19 على نطاق واسع مخلفاً آثاراً على الاقتصاد.

وأوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، أن أوروبا تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير" الذي حدث في 1929.

وأضاف "جينتلوني" أن عمق الركود وقوة الانتعاش سيكونان متفاوتين حسب البلدان، تبعاً لسرعة رفع تدابير العزل، وأهمية الخدمات في كل اقتصاد مثل السياحة والموارد المالية لكل دولة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتتوقع المفوضية انخفاضاً قياسياً في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.7 بالمائة في منطقة اليورو، ثم انتعاشا بنسبة 6.3 بالمائة في عام 2021.

ونتيجة لهذا الركود التاريخي، يتوقع أن يرتفع العجز العام في كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وأن تزداد ديونها بشكل كبير في 2020 قبل تحسن الوضع في 2021.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"صدمة غير مسبوقة".. الاتحاد الأوروبي يتوقع ركوداً تاريخياً بسبب "كورونا"
سبق

توقّعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حدوث ركود تاريخي في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بعد تفشي وباء كوفيد-19 على نطاق واسع مخلفاً آثاراً على الاقتصاد.

وأوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، أن أوروبا تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير" الذي حدث في 1929.

وأضاف "جينتلوني" أن عمق الركود وقوة الانتعاش سيكونان متفاوتين حسب البلدان، تبعاً لسرعة رفع تدابير العزل، وأهمية الخدمات في كل اقتصاد مثل السياحة والموارد المالية لكل دولة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتتوقع المفوضية انخفاضاً قياسياً في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.7 بالمائة في منطقة اليورو، ثم انتعاشا بنسبة 6.3 بالمائة في عام 2021.

ونتيجة لهذا الركود التاريخي، يتوقع أن يرتفع العجز العام في كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وأن تزداد ديونها بشكل كبير في 2020 قبل تحسن الوضع في 2021.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
03:28 PM

"صدمة غير مسبوقة".. الاتحاد الأوروبي يتوقع ركوداً تاريخياً بسبب "كورونا"

ارتفاع في العجز العام وزيادة الديون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,986

توقّعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حدوث ركود تاريخي في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بعد تفشي وباء كوفيد-19 على نطاق واسع مخلفاً آثاراً على الاقتصاد.

وأوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، أن أوروبا تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير" الذي حدث في 1929.

وأضاف "جينتلوني" أن عمق الركود وقوة الانتعاش سيكونان متفاوتين حسب البلدان، تبعاً لسرعة رفع تدابير العزل، وأهمية الخدمات في كل اقتصاد مثل السياحة والموارد المالية لكل دولة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتتوقع المفوضية انخفاضاً قياسياً في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.7 بالمائة في منطقة اليورو، ثم انتعاشا بنسبة 6.3 بالمائة في عام 2021.

ونتيجة لهذا الركود التاريخي، يتوقع أن يرتفع العجز العام في كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وأن تزداد ديونها بشكل كبير في 2020 قبل تحسن الوضع في 2021.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,936
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,107
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,031

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة