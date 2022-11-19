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تطبيق الفتوى يتلقى سؤالاً حول "اكتتاب أرامكو" .. والمفتي يرد: جائز

تشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء بهيئة كبار العلماء

أفتى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ؛ على المشاركة في الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية الذي بدأ الأحد، مفتياً بأنه جائز.

وقال "آل الشيخ"؛ في ردّه على سؤال لأحدهم عبر تطبيق الفتوى "اسألني"، الذي تشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء بهيئة كبار العلماء، عن حكم الاكتتاب؛ حيث كان السؤال: هل هناك شبهة تحريم في اكتتاب "أرامكو"؟ لتأتي إجابة سماحة المفتي: إنه "جائز".

وكانت "أرامكو" قد أعلنت طرق طلب الاكتتاب في أسهمها، إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصرّاف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

وحدّدت "أرامكو" البنوك المتسلمة لعملية الاكتتاب، وهي: البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.

اسألني عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطبيق الفتوى يتلقى سؤالاً حول "اكتتاب أرامكو" .. والمفتي يرد: جائز
سبق

أفتى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ؛ على المشاركة في الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية الذي بدأ الأحد، مفتياً بأنه جائز.

وقال "آل الشيخ"؛ في ردّه على سؤال لأحدهم عبر تطبيق الفتوى "اسألني"، الذي تشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء بهيئة كبار العلماء، عن حكم الاكتتاب؛ حيث كان السؤال: هل هناك شبهة تحريم في اكتتاب "أرامكو"؟ لتأتي إجابة سماحة المفتي: إنه "جائز".

وكانت "أرامكو" قد أعلنت طرق طلب الاكتتاب في أسهمها، إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصرّاف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

وحدّدت "أرامكو" البنوك المتسلمة لعملية الاكتتاب، وهي: البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
11:24 AM

تطبيق الفتوى يتلقى سؤالاً حول "اكتتاب أرامكو" .. والمفتي يرد: جائز

تشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء بهيئة كبار العلماء

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
245

أفتى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ؛ على المشاركة في الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية الذي بدأ الأحد، مفتياً بأنه جائز.

وقال "آل الشيخ"؛ في ردّه على سؤال لأحدهم عبر تطبيق الفتوى "اسألني"، الذي تشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء بهيئة كبار العلماء، عن حكم الاكتتاب؛ حيث كان السؤال: هل هناك شبهة تحريم في اكتتاب "أرامكو"؟ لتأتي إجابة سماحة المفتي: إنه "جائز".

وكانت "أرامكو" قد أعلنت طرق طلب الاكتتاب في أسهمها، إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصرّاف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

وحدّدت "أرامكو" البنوك المتسلمة لعملية الاكتتاب، وهي: البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.

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